Papéis marcantes: por onde andam os personagens de 'A Viagem'

A novela "A Viagem" completou 30 anos de sua estreia na quinta-feira (11). Alguns dos principais personagens seguiram a carreira artística, outros já morreram e tem aqueles que mudaram de rumo. Por onde andam os atores da trama?

Dinah (Christiane Torloni)

Na época tinha 37 anos e já era uma atriz consolidada. Após o sucesso de "A Viagem", viveu outras protagonistas marcantes, como Tereza Cristina de "Fina Estampa", em 2011. Em 2008 foi a vencedora do quadro Dança dos Famosos e, recentemente, aos 67 anos, participou de forma virtual no "Masked Singer Brasil", com a fantasia de Pipoca.

Otávio (Antonio Fagundes)

A última novela protagonizada por Antônio Fagundes na Globo foi "Bom Sucesso", em 2019. Depois disso, ele fez algumas participações em produções da casa, até romper o contrato com a emissora, em 2022, após 44 anos de empresa. Na época de "A Viagem", ele estava com 45 anos. Além de se dedicar ao teatro, ele, que completa 75 em abril, dá dicas literárias em sua conta no Instagram e está rodando o filme "MMA - Meu Melhor Amigo", ao lado de Marcos Mion, no qual vive Fred Fontantana, um ex-lutador de boxe.

Alexandre (Guilherme Fontes)

O ator acabava de vir do grande sucesso "Mulheres de Areia", quando viveu o vilão Alexandre, aos 27 anos. Anos depois, em 2014, foi condenado a indenizar os cofres públicos por ter usado de maneira ilegal a verba da Lei Rouanet para realização do filme "Chatô, o Rei do Brasil", que levou 21 anos para ser concluído. A última novela que estrelou foi "Órfãos da Terra", em 2019, e, agora, pôde ser visto em "Os Outros", produção do Globoplay.

Dona Maroca (Yara Cortes)

Depois de A Viagem, a atriz participou de mais duas produções: "História de Amor" e alguns episódios do "Você Decide". Ela morreu em 2002, aos 81 anos.

Estela (Lucinha Lins)

Logo após a novela, Lucinha foi trabalhar em produções do SBT, como "As Pupilas do Senhor Reitor e Sangue do Meu Sangue". Também teve passagens por tramas da Record e, em 2022, estrelou uma produção da Amazon Prime. Hoje, aos 70 anos, está em cartaz com a peça "As Meninas Velhas", no Rio de Janeiro. Em seu Instagram ela se descreve como atriz, cantora, mãe e avó que adora cozinhar.

Beatriz (Fernanda Rodrigues)

Apesar de ter apenas 15 anos quando interpretou a sobrinha de Dinah, Fernanda já estava em sua terceira novela. Depois do sucesso na trama, ela protagonizou a primeira versão de "Malhação". Além de dezenas de novelas, também foi apresentadora no GNT. Após 23 anos de contrato fixo com a Globo, ela foi demitida. No entanto, continua fazendo trabalhos esporádicos para a emissora, com a novela "Fuzuê", que terminou em março deste ano. Fernanda é mãe de dois filhos, Luiza, 14, e Bento, 8, e casada com o diretor Raoni Carneiro.

Alberto (Cláudio Cavalcanti)

Ativista dos direitos dos animais, Claudio foi candidato a deputado estadual e vereador na década de 2000. Sua última participação em novelas foi em "Amor e Revolução", na Record, em 2011, e encerrou sua carreira na série do GNT "Sessão de Terapia", em 2013. Ele faleceu no mesmo ano, aos 73.

Ismael (Jonas Bloch)

Aos 85 anos, fez uma participação na novela "Elas por Elas", que termina esta semana. Ele também se dedica ao cinema e faz trabalhos como escultor e desenhista.

Raul (Miguel Falabella)

Falabella já era um ator com grande bagagem quando viveu Raul (além de estar à frente do Vídeo Show desde 1987), mas foi em 1996 que alcançou de vez o estrelato, com seu Caco Antibes no humorístico "Sai de Baixo". Além de atuar, também é autor de novelas e séries, como "Salsa e Merengue" e "Toma lá dá Cá", diretor e roteirista. Atualmente, aos 67 anos, está envolvido na série "Pablo e Luisão", do Globoplay.

Andrezza (Thais de Campos)

Depois de viver a mulher de Raul na novela, Thais participou de diversas tramas na Globo. Seu último trabalho na casa foi a novela "Boogie Oogie", em 2014. Hoje, aos 60 anos, ela vive em Portugal, onde trabalha como professora de interpretação e diretora.

Guiomar (Laura Cardoso)

A veterana da TV continua em atividade, aos 96 anos. Sua conta no Instagram mantém 1 milhão de seguidores e, lá, ela mostra um pouco de sua vida em São Paulo. Seu trabalho mais recente foi na novela "A Dona do Pedaço". Também ganhou um tributo na Globoplay, este ano.

Lisa (Andréa Beltrão)

Ela tinha 31 anos quando deu vida à namorada de Alexandre. Hoje, aos 63, protagoniza a nova novela das 18h da Globo, "No Rancho Fundo". Em 2020, Andréa chegou a ser indicada ao Emmy Internacional de melhor atriz por sua interpretação de Hebe Camargo na série "Hebe: A Estrela do Brasil".

Téo (Mauricio Mattar)

Atualmente, aos 60 anos, está nos cinemas com "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão", filme protagonizado pelo youtuber Lucas Neto. Tem atuado em novelas da Record e participou da "Power Couple Brasil", em 2021, ao lado de sua mulher Shay Dufau. Ele também tem um haras em Minas Gerais e se dedica à criação de cavalos. Além disso, junto com Elba Ramalho, é avô de Esmeralda, 4.

Patty (Viviane Pinheiro)

A menina tinha 5 anos quando a novela foi ao ar em 1994, e este foi seu único trabalho na TV. Em entrevista ao "Video Show", em 2006, ela estava cursando faculdade de Publicidade.

Agenor (John Herbert)

O último trabalho do intérprete do pai de Lisa na TV foi em 2008, na novela "Três Irmãs". John Herbert morreu em 2011, aos 81 anos.

Zeca (Irving São Paulo)

Irmão do também ator Ilya São Paulo, sua última novela foi "Um Só Coração", em 2004. Ele teve uma pancreatite em 2006, e faleceu aos 41 anos.

Camen (Suzy Rêgo)

Depois de interpretar a melhor amiga de Lisa, Suzy passou por várias emissoras brasileiras atuando em novelas e séries. Seus trabalhos mais recentes foram a novela "Todas as Flores", para o Globoplay, e a série "Novela", da Prime Video, em parceria com "Porta dos Fundos".

Adonay/Mascarado (Breno Moroni)

O Mascarado foi seu papel mais marcante na TV, apesar de passar toda a trama com o rosto escondido. Após a novela, participou de produções como "Kubanacan" e o filme "Chatô", produzido por Guilherme Fontes. Hoje, aos 70 anos, se dedica ao teatro.

Seu Tibério (Ary Fontoura)

Aos 91 anos, ele se tornou um sucesso no Instagram, onde acumula 5,6 milhões de seguidores, que acompanham suas postagens para lá de bem humoradas. Esteve no elenco da novela "Fuzuê", que terminou em março deste ano, quando também ganhou um documentário para chamar de seu no Globoplay.

Dona Cininha (Nair Bello)

Um dos mais emblemáticos papéis de Nair na TV, que ainda daria vida à Santinha, no humorístico "Zorra", onde ficou de 1999 a 2006. Sua última novela foi "Bang Bang", em 2005. Morreu em 2007, aos 75 anos

Dona Fátima (Lolita Rodrigues)

Uma das grandes estrelas da TV e do Rádio, neste novela contracenava com uma de suas maiores amigas, Nair Bello. Seu último trabalho na TV foi na novela "Viver a Vida", em 2009, quando decidiu se aposentar. Ela morreu em 2023, aos 94 anos.

Tato (Felipe Martins)

Após uma longa carreira na Globo, Felipe passou por muitas novelas na Record, a última foi "Milagres de Jesus", em 2014. Hoje, aos 63 anos, em busca de qualidade de vida, ele mora na região serrana do Rio. O ator também teve um canal no YouTube, "Essescaravelhos", em companhia dos amigos Felipe Camargo, Edgard Amorim, Stepan Nercessian, Roney Villela e Roberto Pirillo. A última atualização é de outubro de 2022.

Dudu (Daniel Ávila)

Aos 39 anos, continua atuando e se dedica ao teatro e à dublagem. Sua última participação na TV foi em 2015, na série "Se eu Fosse Você", exibida pela Fox Brasil. Daniel tem uma filha com a também atriz Karla Tenório. A menina, que se chama Flor, lembra muito Daniel na época de "A Viagem", quando tinha 10 anos.

Gloria (Denise Del Vecchio)

Mãe do ator e cantor André Frateschi, passou longos anos atuando na Record. Sua última novela por lá foi "Topíssima", em 2019. Em 2023, atuou em "Chuva Negra", série do Canal Brasil, e algumas produções no cinema. Hoje, ela tem 69 anos.

Okida (Carlos Takeshi)

Ator e dublador (famoso pela voz de Jaspion nos anos 1990), seu trabalho mais recente foi a série "As Five", disponível na Globoplay. Ele também participou do longa "Esposa de Aluguel", da Netflix, em 2022. Ainda teve um longo período como apresentador do Shoptime. O jardineiro e bom amigo de Otávio Jordão tinha 34 anos na época da novela.