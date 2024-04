Roseana Murray diz pensar em colocar braço biônico após ataque de pitbulls

Roseana Murray, 73, diz pensar em colocar braço biônico após ataque brutal de pitbulls no início do mês, no litoral do Rio de Janeiro.

Eu vou reaprender a escrever com a mão esquerda ou botar um braço biônico. A vida é aprendizado. Roseana Murray.

A escritora continua no hospital e falou pela primeira vez após o ocorrido ao Fantástico. A entrevista vai ao ar neste domingo.

O que aconteceu

Roseana foi atacada por pitbulls no dia 5 de abril enquanto fazia uma caminhada perto de casa, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Os donos dos cães foram identificados e vão responder por lesão corporal. Um deles será investigado também por maus-tratos aos animais.

Roseana foi socorrida em estado grave e encaminhada, de helicóptero, ao HEAT, em São Gonçalo. No local, ela passou por cirurgias. No dia 8 de abril, ela já respirava sem a ajuda de aparelhos e fazia fisioterapia.

A autora teve o braço direito amputado, o esquerdo precisou ser reconstituído e também perdeu uma das orelhas.

Quem é Roseana Murray

Roseana Murray é formada em literatura francesa pela Aliança Francesa. Ela iniciou sua carreira na década de 1980, quando começou a escrever poesias para crianças.

A escritora tem cerca de cem livros publicados e recebeu diversos prêmios. Entre eles: Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Roseana é casada com o jornalista espanhol Juan Arias Martínez, de 91 anos.