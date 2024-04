'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 15 a 20/04

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 15 de abril

Marcelo e Quinota se admiram por mensagens no celular. Artur alerta Marcelo sobre o povo do sertão. Disfarçada de garimpeiro, Zefa Leonel reage ao desrespeito de um colega, observada por Primo Cícero. Quinota, Benvinda e Margaridinha levam o farnel para Zefa. Jordão reconhece Zefa e pede perdão por tê-la tratado mal. Zefa assusta Seu Tico Leonel e Nastácio, repreendendo o fato de os homens estarem dormindo durante o dia. Tia Salete e Zé Beltino capturam Jordão, que espreitava a casa dos Leonel. Zefa serve comida a Jordão. Artur comenta com Marcelo que ele precisa trabalhar. Ariosto destrata Artur. Marcelo e Quinota se encontram e são flagrados por Zefa.

Terça-feira, 16 de abril

Zefa Leonel ameaça capar Marcelo, que consegue fugir. Dona Manuela briga com Ariosto por conta de Artur e Marcelo. Tia Salete repreende o comportamento de Quinota. Todos ouvem um tiro ser disparado e questionam se Zefa Leonel atentou contra Marcelo. Quinota garante a Zefa Leonel que gosta de Marcelo, e a mãe afirma que, caso o rapaz retorne, aceitará o namoro dos dois. Marcelo é expulso do cabaré por Deodora, que cobra a dívida do rapaz de Artur. Zé Beltino se revolta ao saber que Marcelo esteve com Quinota e atira contra o homem. Tia Salete e Juquinha procuram Padre Zezo para falar sobre uma morte.

Quarta-feira, 17 de abril

Padre Zezo se espanta com a revelação de Tia Salete e Juquinha. Marcelo desperta do susto e afirma à família Leonel que teve uma visão e que deve se casar com Quinota. Padre Zezo visita o prefeito Sabá Bodó e sua esposa Nivalda. Nastácio admira Esperança. Marcelo pede a mão de Quinota em casamento. Zé Beltino acredita que Marcelo conversou com Nossa Senhora. Zefa Leonel expulsa Marcelo de sua casa e proíbe Quinota de sair. Zefa Leonel constata que Quinota fugiu.

Quinta-feira, 18 de abril

Aldenor alerta que Quinota levou o jegue da família, e Zefa Leonel deduz que a filha tenha ido para a cidade atrás de Marcelo. Padre Zezo exige que Sabá seja honesto com o povo de Lapão da Beirada. Caridade provoca um incidente com Artur, e Tobias se desculpa. Vespertino cobra a dívida de Marcelo. Quinota salva Guilherme Tell de um acidente. Benvinda flagra Nastácio e Esperança aos beijos. Quinota encontra Marcelo, mas foge dele depois de um mal-entendido. Tobias detém Quinota e convoca Floro Borromeu. Zefa Leonel avista Marcelo. Floro dá voz de prisão a Quinota.

Sexta-feira, 19 de abril

Quinota é presa e implora por sua liberdade. Zefa Leonel confronta Marcelo sobre o paradeiro de Quinota. Artur se preocupa com a saúde de Dona Manuela. Ariosto afirma que Dona Manuela está mal por culpa de Artur, e acusa o filho de ser um intruso em suas vidas. Zefa Leonel acaba detida por desacato e encontra Quinota. Marcelo vai a delegacia e aproveita para pedir novamente a mão de Quinota em casamento para Zefa Leonel. A família se preocupa com a demora de Zefa Leonel e Quinota. Primo Cícero flagra Esperança beijando Nastácio. Quinota se rebela contra Zefa Leonel e diz que deseja ficar com Marcelo. Artur salva Quinota de um assalto.

Sábado, 20 de abril

Artur e Quinota se admiram. Esperança despista Primo Cícero e o instiga contra Caridade. Zefa Leonel conhece Padre Zezo, e acaba pernoitando na casa paroquial. Quinota se recusa a voltar para casa, e Artur oferece abrigo no hotel em que está hospedado. Artur e Quinota conversam. O burrico Estrela chega sozinho ao rancho, e Zé Beltino desconfia. Zé Beltino chega à cidade e parte para cima de Artur ao vê-lo com Quinota, mas a moça interrompe a ação do irmão. Marcelo é expulso do cabaré por Deodora. Marcelo descobre que Quinota está hospedada no hotel e invade seu quarto.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.