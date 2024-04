Ludmilla, Gusttavo Lima: famosos ostentam carrões de até R$ 7 milhões

Mansões, roupas de grife e também carrões. Diversos famosos costumam ostentar uma vida luxuosa nas redes sociais e compartilhar com os seguidores as suas aquisições.

Entre os itens preferidos dos ricaços estão verdadeiras máquinas sobre quatro rodas que custam fortunas. Confira os carros de luxo que as celebridades colecionam.

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima dirige Ferrari Imagem: Reprodução

Sertanejo mais famoso do país, Gusttavo Lima é um verdadeiro colecionador de carrões. Recentemente, o artista ostentou uma Ferrari modelo 812 GTS, que é um dos conversíveis mais rápidos do mundo.

De acordo com a tabela Fipe, a Ferrari 812 GTS nova custa cerca de R$ 7 milhões. O carro tem motor 6.5 litros em disposição V12. Aspirado, ele gera 800 cv a 8.500 rpm de potência e um torque de 73,2 kgfm a 8.900 rpm.

Ludmilla

Ludmilla com sua Land Rover Imagem: Reprodução/Instagram

A funkeira não tem vergonha de ostentar. Ludmilla é fã de carrões e em 2022 comprou uma Land Rover Defender Effect Okm, por mais de R$ 1 milhão. O veículo foi pago à vista.

Além da Land Rover Defender, Ludmilla já exibiu um carro mais "simples", uma Land Rover Discovery, de aproximadamente R$ 500 mil. Fã de Land Rover, ela presenteou a esposa, Brunna Gonçalves, com um automóvel da marca que custa R$ 730 mil.

MC Ryan SP

MC Ryan SP Imagem: Rafael Taborda/Universo Alegria

O funkeiro é puro luxo e ostentação nas redes sociais. Além de ser dono de um jatinho, MC Ryan coleciona carros e entre seus veículos consta uma Lamborghini Aventador roxa de R$ 4 milhões.

Ele também tem em sua garagem uma Range Rover Velar, uma Porsche Carrera 911 e uma Ferrari vermelha, avaliados em R$ 700 mil, R$ 900 mil e R$ 2 milhões, respectivamente.

Tati Barbieri

Tati Barbieri com seu carro de luxo Imagem: Reprodução

A musa do Salgueiro é fã de veículos de alto valor. Barbieri tem como xodó uma Lamborghini Urus na cor verde, avaliada em cerca de R$ 3,3 milhões.

A coleção de Tati Barbieri e do marido, o empresário russo Roman Shakla, conta com carros das marcas Bentley, Maserati, Ferrari, Rolls Royce, além de Lamborghini.

Nathalia Hino

Nathalia Hino Imagem: Reprodução/Instagram

A musa é apaixonada por carros esportivos e tem R$ 12 milhões estacionados em sua garagem. Em entrevista ao Extra em junho do ano passado, ela contou que, entre outros veículos, tem uma Ferrari F8, de R$ 4,2 milhões, e uma Lamborghini Huracán Evo 911 GTS , de R$ 5,3 milhões.

Jojo Todynho

Jojo Todynho mostra carro novo Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora é dona de uma Land Rover Discovery avaliada em cerca de R$ 760 mil. Todynho adquiriu o carrão no mês passado e celebrou.

MC Daniel

MC Daniel Imagem: Reprodução / Instagram

Além das joias, o funkeiro é fã de carrões. E entre as aquisições de MC Daniel está uma Land Rover Defender, comprada por R$ 800 mil.

MC Daniel adquiriu o veículo no ano passado e celebrou. O artista destacou que o carro é espaçoso para poder aproveitar com sua família. "Ele tem sete lugares, sou um cara família e gosto de andar com bastante gente. Nunca me vi em um carro de dois lugares. Gosto de andar em galera, viajar. A Defender é um carro que sempre quis ter".