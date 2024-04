Ludmilla convida público a assistir seu show no Coachella: 'A Preta venceu'

Na tarde de sábado (13), Ludmilla, 28, publicou uma carta aberta em sua conta no Instagram convidando o público a assistir seu show no Coachella.

O que aconteceu

A cantora começou relatando as tantas negativas que recebeu na vida antes de chegar no lugar que está hoje: "Eu vim de lugar onde o 'não' sempre foi a palavra mais presente. Eu escutei tantos 'nãos' até aqui... Vi o 'não' nos olhares das pessoas, na televisão, nas capas de revistas, na forma de cantar e sobre o que eu queria cantar. Eu tinha o 'não' como meu único horizonte, mas tudo mudou quando eu entendi que o meu 'não' era mais forte que tudo isso".

Ludmilla diz que não aceitou ser mais uma expectativa imposta pela branquitude: "Eu decidi que não ia parar, que não ia aceitar o pouco, que NÃO ia ser mais uma expectativa imposta pela branquitude. Eu sou o 'não' que movimenta a sociedade, que muitas pessoas não engolem e que através dele o 'sim' possa ser um novo horizonte para outras Ludmillas que existem pelo Brasil e pela América Latina".

Ela convida todos os fãs a assistirem seu show no Coachella, que acontecerá no domingo (14): "Hoje eu sei o tamanho da relevância que existe em mim e em cada passo que dou. Domingo, dia 14, eu darei um passo muito importante. E não estarei sozinha. Quero convidar todos vocês para subirem comigo no palco principal do Coachella e mais uma vez reafirmar a força que nós temos JUNTOS. A Preta venceu! E você, que sabe as dores de ser como eu, também venceu comigo!".

A artista finaliza agradecendo a Deus: "Esse show é a expressão máxima do que quero representar como artista neste momento. Investi toda a minha energia, meus recursos e na minha equipe para que ele seja a verdadeira realização de um sonho, daquilo que sei que vocês merecem. Tá chegando a hora da gente tremer o deserto! A transmissão oficial está marcada para este domingo (14), às 23h40, no horário de Brasília (e 19h40, no horário do Pacífico), no canal oficial do festival no YouTube! Obrigada meu Deus!",

Nos comentários, a cantora recebeu o apoio de amigos famosos. "Vai romper muito", escreveu Pabllo Vittar. Jade Picon, Sarah Aline e Maísa Silva deixaram emojis com corações.