Fê Paes Leme revela afastamento de Gagliasso: 'Nem lembro quando encontrei'

Fernanda Paes Leme, 40, usou suas redes sociais no sábado (13) para desejar feliz aniversário para Bruno Gagliasso, 42. No post, ela revelou que houve um afastamento entre os dois.

O que aconteceu

A atriz iniciou o texto falando sobre o dia 13 de abril: "Estava achando que minha filha poderia nascer hoje... Ela está mexendo tanto... Estou até quietinha agora, deitada no sofá com os pés para cima... No fundo, eu torci para ela segurar. Além de ser aniversário de um dos meus afilhados, também é o dia do Bruno. E dia 13 é tão dele! Já celebramos de formas tão especiais esse dia, em tantos lugares..."

Fernanda revela que ela e Bruno, que já foram grandes amigos, estão afastados e não lembra a última vez que o viu pessoalmente. "Ele ama esse número e por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade (não rapidinho aqui), que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho. Temos muita história e queria que esse dia seguisse dele!", contou.

Ela afirma para os seguidores que não houve uma briga. "Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por que... Ou não também. E está de coração, tudo bem."

A apresentadora finaliza o texto desejando muitas coisas boas para Gagliasso. "Bruno, que você siga realizando seus sonhos, fazendo o que faz seu brilho de verdade, sendo esse cara único e imprevisível... Eu sigo aqui, torcendo pelas suas conquistas, amando seus filhos que sinto muita saudade e desejando muita saúde e sucesso para você e sua família linda. Parabéns", concluiu.

Paes Leme e Giovanna Ewbank, esposa de Gagliasso, são parceiras profissionais. Elas apresentaram juntas, por 55 edições, o podcast Quem Pode, Pod. Em dezembro de 2023, Fernanda, que está grávida, decidiu deixar a apresentação para ter mais tempo para a família. As duas também são apresentadoras do programa Quem Não Pode se Sacode, que estreia em breve no canal GNT.