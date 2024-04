'Família É Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 15 a 20/04

A novela "Família É Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 15 de abril

Ramón deixa Pudim e Laurinha com Vênus. Paulina afirma a Brenda que não tem como seu plano dar errado. Lupita acorda, e Júpiter fica aliviado. Hans exige uma condição para aceitar a proposta de Jéssica. Andrômeda e Chicão buscam atendimento para soltar a resina. Odair observa Vênus e os filhos de Paulina e Tom. Jéssica finge para Luca estar interessada em reatar a amizade com Electra. Lupita pensa em se declarar para Júpiter. Tom avisa a Vênus que se encontrará com ela. Odair captura Pudim.

Terça-feira, 16 de abril

Odair sai com Pudim, sem que Vênus veja. Lupita observa Júpiter se insinuar para uma moça na feira e desiste de se declarar. Mila grava Hans contando sobre seu plano com Jéssica contra Electra. Vênus se desespera com o sumiço de Pudim. Paulina orienta Odair. Andrômeda sente ciúmes de Chicão com Sheila. Tom avisa à polícia sobre o desaparecimento do filho. Pudim irrita Odair enquanto ele dirige. Paulina responsabiliza Vênus pelo sumiço do filho.

Quarta-feira, 17 de abril

Tom tenta acalmar Paulina. Pudim é encontrado. Brenda culpa Paulina pelo que aconteceu com o neto. Andrômeda tem uma ideia para atrapalhar o jantar entre Chicão e Sheila, e pede ajuda a Júpiter. Guto teme que Lupita se afaste dele. Plutão tenta ajudar Nicole. Paulina repreende Odair. Jéssica tenta se reaproximar de Electra.

Quinta-feira, 18 de abril

Jéssica pede perdão a Electra. Paulina exige que Tom mantenha Vênus afastada de seus filhos. Lupita ouve uma conversa de Elisa sobre Júpiter. Kleberson acompanha Andrômeda ao restaurante onde Chicão está com Sheila. Hans mostra Electra para as moças que aplicarão o golpe nela. Catarina tenta convencer Vênus a desistir de investigar a morte de Pedro. Plutão comenta com Vênus que Júpiter tem conseguido dinheiro de forma misteriosa. Chicão parte para cima de Andrômeda e Kleberson. As moças contratadas por Hans provocam Electra no bar.

Sexta-feira, 19 de abril

Uma pessoa filma, sem ser vista, a discussão das moças com Electra. Sheila briga com Andrômeda. Vênus e Plutão fingem, para Andrômeda e Júpiter, que desistirão da missão. Tom se preocupa com a saúde de Ramón. Júpiter se prepara para seu encontro misterioso, e Lupita fica chateada. Max tenta impedir Plutão de levar Nicole até Tom. Vênus avisa a Tom que irá procurar Nilton por conta própria. Catarina marca uma reunião com Leda, Lulu e Nanda. A polícia intima Electra a ir à delegacia.

Sábado, 20 de abril

Electra é levada para a delegacia, e Andrômeda fica nervosa. Nicole enfrenta Max e sai com Plutão. Tom se preocupa com a ida de Vênus até a casa de Nilton. Lulu e Nanda questionam o motivo de Catarina querer impedir a investigação de Vênus. Andrômeda avisa a Murilo sobre Electra. Nilton destrata Vênus. Mila ajuda Guto com Leda. Jéssica agradece a Hans pelo sucesso do plano contra a rival. Hans se enfurece com Mila. O delegado decide prender Electra.

