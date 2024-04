'Escrevi uma história que pode ser boa, mas não é suficiente', diz Alane

No Paredão do BBB 24 (Globo), Alane chorou no gramado da casa enquanto tomava sol. A sister desabafou com Isabelle, que tentou consolar a amiga.

O que aconteceu

Isabelle perguntou para Alane o porquê de ela estar chorando. A paraense disse ter certeza que será eliminada no último Paredão do programa e ficará de fora do Top 3.

Para Alane, sua saída ficou óbvia com a eliminação de Bia. Ela acredita que a escolha do público sobre quem deve continuar na casa depende de pequenas atitudes durante todo o jogo.

Eu sinto que eu escrevi uma história que pode ser boa, mas não é suficiente, sabe? Alane

Isabelle tem a mesma percepção sobre o enredo dela no reality. "É incrível como eu tenho essa mesma sensação. A gente se encontra muito em desvalor aqui, né?", desabafou.

"Eu estava até orando ali a Deus e falando: 'Senhor, em muitos momentos eu encontrei um desvalor, como se eu fosse invisível, como se eu fosse invisível", completou Cunhã.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 21º Paredão e tirar da final do programa? Resultado parcial Total de 1837427 votos 47,86% Alane 49,00% Isabelle 3,14% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1837427 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

