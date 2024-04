Choro e preocupação pós beijo: relembre momentos do Raio-X no BBB 24

O BBB 24 (Globo) está na reta final. Davi já é um dos finalistas, enquanto Alane, Isabelle e Matteus estão no último Paredão da temporada para conquistar uma chance de vencer o prêmio. Durante toda a edição, os brothers usaram o tradicional Raio-X para desabafar, chorar e até ficar em silêncio.

Relembre os melhores momentos do Raio-X

Matteus desabafa sobre beijo. Ainda no início do programa, o gaúcho usou seu tempo no Confessionário para comentar o beijo em Deniziane, com quem viveu um romance dentro da casa. "Agora estou um pouquinho receoso, um pouquinho preocupado com o fato de não querer atrapalhar o jogo dela". A relação deles não vingou e, agora, ele se relaciona com Isabelle.

Yasmin chora por conta de Wanessa Camargo. A cantora foi desclassificada do programa, acusada de agressão contra Davi. A modelo criou uma relação de amizade com ela, e sentiu sua saída. Ao falar sobre o assunto, Brunet não conseguiu conter as lágrimas.

Leidy Elin entrou muda, saiu calada.A sister usou seu tempo no Confessionário para ficar em completo silêncio. O momento de quietude aconteceu logo depois da desclassificação de Wanessa Camargo.

Alane celebrou mais um ano de vida cumprindo o Castigo do Monstro. Ela não deixou a punição lhe abalar, e falou sobre a data. "Eu tive o melhor aniversário da minha vida. O dia começou com eu fazendo Prova do Anjo, quase consegui. Fiquei naquela coisa. E aí, fiquei triste e depois eu vim para o Monstro, e eu vi que foi a melhor coisa também."

Antes de desistir do programa, a Vanessa Lopes refletiu sobre sua passagem pela casa e demonstrou preocupação em estar confinada. "Eu não vou deixar quem tem brilho apagar por causa dos outros não. E eu sou uma pessoa que não tem muito medo. Ainda mais quando eu sei que a minha família está do meu lado, as pessoas estão do meu lado. Então, esquece, eu vou endoidar aqui."

