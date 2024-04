Bia revela briga com Alane em seletiva: 'Me chamou de desequilibrada'

Fora do BBB 24 (Globo), Bia contou no Mesacast BBB que brigou com Alane na seletiva do BBB 24. Na casa, as duas eram melhores amigas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ao responder se fez a mesma seletiva que algum outro participante do BBB 24, Bia respondeu que sim: Alane. Ela, inclusive, entregou que as duas brigaram na disputa para entrar no programa.

Tretei com Alane na seletiva. Nunca pensei que fosse ser amiga dela lá dentro! A gente meio que se desentendeu, ela me chamou de desequilibrada na seletiva e começou ali Bia

Os apresentadores não pediram mais detalhes da briga. Pelo contrário, eles desviaram do assunto.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 21º Paredão e tirar da final do programa? Resultado parcial Total de 2414924 votos 49,48% Alane 47,63% Isabelle 2,89% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2414924 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash