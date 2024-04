Isabelle comenta affair com Matteus: 'Só ficava com homens 40 mais'

Em um papo com Alane, Davi e Matteus no BBB 24 (Globo), Isabelle comentou sobre como está sendo diferente ficar com o gaúcho no confinamento.

O que aconteceu

Na conversa, Matteus falou: "Quem diria que eu ia ficar com essa Cunhã! Logo ela que disse que ficava só com 40 mais."

Isabelle respondeu: "Ficava não, ainda fico! Eu gosto de homem de 40, 40 e poucos anos, gosto muito. Mas você é muito madura, Matteus. Gente boa, suas amiga sempre falam bem você. Cordial demais."

Minutos depois, a manauara seguiu elogiando o brother para Alane: "Um amigo, uma pessoa de amizade que me dei bem, gostei, que é legal. Ele é uma pessoa do boa, que tem um coração bom, é muito novo. Meu Deus, 27 anos! Nunca vivi nada com alguém assim tão novo. Mas ele é muito maduro, viveu muita coisa."

