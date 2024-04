Alane se irrita por não ter citado treta com Fernanda em VT: 'Tomei no c*'

Os participantes do BBB 24 (Globo) foram chamados hoje para uma entrevista com a produção para um possível VT na edição do programa. Assim que voltou do confessionário, Alane se mostrou incomodada por ter esquecido de citar sua treta com Fernanda ao lembrar sua trajetória.

O que aconteceu

Na área externa com Isabelle e Matteus, Alane se queixou de si mesma.

Alane: "Esqueci de falar da minha briga com a Fernanda. P*ta que pariu! A briga com a Fernanda foi muito importante pra mim aqui. Importante no sentido de que me marcou muito aqui. Ela falou do meu corpo, me deixou mal por vários dias".

Isabelle: "Égua, Alane, vou te dar uma porrada. Tu esqueceu de falar disso, cunhatã?".

Alane: "Esqueci. Juro por Deus".

Isabelle: "Eu esqueci algumas coisas também...".

Os brothers mudaram de assunto rapidamente, mas Alane voltou a comentar a entrevista.

Alane: "Eu tô triste porque esqueci de falar da briga com a Fernanda".

Matteus: "Tu não falou que teve momentos angustiantes aqui?".

Alane: "Falei. Mas não falei da briga, que o que ela falou me marcou e me deixou mal".

Isabelle: "É, mas agora tu já tá falando aqui e todo mundo vai lembrar".

Alane: "Ou não. Vai que aquilo era decisivo e agora eu tomei no meio do meu c*".

Isabelle tentou tranquilizar a sister e, depois, os brothers voltaram a falar de outras coisas. Minutos depois, Alane, mais uma vez, retomou o assunto.

Alane: "Tô pensando na briga com a Fernanda, que eu não falei. Não pela briga em si, mas porque foi um momento no jogo que me deixou mal. Eu fiquei mal pela briga, mas eu fiquei mal porque eu fiquei vários dias mal. Eu ouvia a voz dela na minha cabeça, eu não queria ficar de biquíni... Eu tava mal, fiquei mal. E esqueci de falar".

