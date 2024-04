Paula abre boca de sacola e deixa escapar ameaça que destruirá sua vida

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira (12), Bebel fica arrasada e desabafa com Marion, que a dispensa. Fernanda finge estar chateada pela briga e Fred acredita nela. Nely e Joana tentam convencer Camila a conversar com Fred. Mas Camila está decidida a acabar o casamento.

A polícia chega ao apartamento de Ivan com um mandato de prisão contra Taís. Bebel vai atrás de Olavo e implora que ele a perdoe. Taís ameaça Marion e diz que pode contar para Urbano sobre a cópia do colar de esmeraldas.

Em troca de ficar calada, ela quer usar o apartamento de Urbano. Heloisa flagra Taís na rua, a agarra e chama a polícia. Mas Taís consegue escapar e Heloisa a ameaça de morte. Belisário confunde Taís com Paula e pede uma carona.

Paula vai com Heloisa levar a placa do carro de Taís para o delegado, que ouve uma conversa das duas, em que Paula diz que só com a Taís morrendo elas terão paz.

O policial reconhece a placa do carro de Taís e a segue. Ela consegue fugir e Belisário é detido. Virginia fica furiosa. Olavo chega na porta do escritório e Daniel se esconde com Amyr.