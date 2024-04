Ex-chef do McDonald's ensina receita do molho especial do Big Mac; aprenda

O Big Mac, principal item do menu do McDonald's, teve a receita de seu ingrediente-chave —o molho especial— "revelada". Se você for um pouco mais velho pode ser que se lembre da clássica musical do comercial: "dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim, é Big Mac, Big Mac...". E aposto que já se pegou pensando como o molho é gostoso e gostaria de copiá-lo na sua casa.

Mike Haracz, que se apresenta como ex-chef corporativo e ex-gerente de inovação culinária da rede de fast-food, "entregou" no TikTok o passo a passo para o preparo caseiro deste ingrediente especial.

Imagino que você já tenha visto muito blogueiro ou influenciador de cozinha ensinando a fazer esse molho, e a receita que o ex-funcionário dá não é muito diferente mesmo.

O primeiro ingrediente de que o chef lança mão é uma xícara de maionese. Ele especificamente usa a da marca Hellmann's, mas ensina que se pode "usar qual quiser" para fazer a receita.

Em seguida, Mike Haracz adiciona 1/4 de xícara de relish de pepino agridoce, duas colheres de sopa de mostarda de Düsseldorf e uma colher de chá de vinagre de vinho branco.

Depois, o chef parte para os temperos: são 1/4 de colher de chá de páprica, uma colher de chá de cebola em pó, uma colher de chá de alho granulado e 1/8 de colher de chá de pimenta branca.

Assista ao passo a passo:

"Tudo o que você precisa fazer é misturar tudo junto. Como se pode ver, não tem catchup nesta receita. A cor do molho do Big Mac vem só da páprica", destaca Mike, que ainda diz que esta combinação "é o mais próximo que você pode chegar [em casa]" de experimentar o molho especial do restaurante.

Ele recomenda também esperar o molho apurar por meia hora antes de provar, para um melhor resultado.

O molho especial do Big Mac não levaria ketchup, segundo o chef Imagem: Reprodução / Arcos Dourados

Esta não foi a única vez que o ex-chef da casa entregou "segredos" do McDonald's.

Mike diz que o pior horário para visitar uma loja é 10h30, quando a cozinha faz sua transição do menu de café da manhã para o almoço e torna mais difícil pedir um McMuffin para os atrasados do café ou um Big Mac para quem quer almoçar muito cedo.

Ele ainda garantiu aos seguidores que não há desperdício na preparação do pão do Big Mac: ou seja, os restaurantes não descartam o topo ou a parte de baixo de um pão para fazer a fatia que vai ao meio do sanduíche.

Segundo Mike, as camadas de um lanche são, na verdade, vindas de um único pão maciço, mais alto, que é cortado duas vezes para obter as três fatias: topo com gergelim, meio e base.