Dieguinho: Alane sabe que Davi vai ser campeão, mas não fala em voz alta

Alane, 25, mostrou-se angustiada diante da possibilidade de não sobreviver ao último paredão do BBB 24 (Globo). Ela comentou com Matteus, 27, que não se vê na final do reality e que o pódio está "desenhado perfeitamente" da forma como Davi, 21, idealizou - embora afirme pensar que ele "não necessariamente" vença o programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, opina que a paraense fez bem em dissimular a certeza de que o baiano será o grande campeão da temporada. "A Alane não é uma menina burra - muito pelo contrário. Ela sabe que ele vai ser o campeão, mas não é bom verbalizar isso quando se sabe que o Brasil inteiro está te vendo falar. Seria como se ela já tivesse entregado os pontos. A sensação que muitos tiveram ali é que o jogo já estava ganho há muito tempo, sobretudo quando o Davi começou a voltar de vários paredões."

Bárbara Saryne, por sua vez, concorda que Alane foi ponderada ao não 'antecipar' a vitória de Davi perante a audiência do BBB. "A dúvida era se o prêmio [final] ficaria com o Davi ou com a Beatriz. A saída da Bia agora só deixa o Davi de favorito na casa. Essa fala da Alane mostra uma sensatez grande da parte dela."

Bárbara pensa, porém, que a modelo está desperdiçando energia à toa ao sofrer por uma eliminação que ainda nem aconteceu. "O erro é ela ficar nesse looping de sofrimento. São seus últimos momentos na casa. Ela deveria tentar aproveitar, relaxar e ver o lado positivo. Entendo que não é fácil, mas o jogo já está definido. Agora é curtir a casa."

Dieguinho: Davi tem tudo para repetir trajetória de Gil do Vigor no pós-BBB

O programa Central Splash fez nesta sexta-feira (12) um levantamento de tudo o que Davi Brito, 21, já conquistou dentro do BBB 24 (Globo). A lista inclui R$ 100 mil na prova do líder, R$ 20 mil em dinheiro através das dinâmicas e um carro avaliado em mais de R$ 280 mil, entre outras regalias.

Dieguinho Schueng opina que Davi tem tudo para trilhar um caminho parecido ao de Gil do Vigor, 32, após o fim da competição. "Davi teve uma trajetória brilhante [no BBB] e vai fazer ainda mais dinheiro aqui fora. Penso que ele vai se dedicar também ao sonho de se tornar médico - assim como o Gil do Vigor, que não ganhou o seu BBB, mas teve muitas conquistas [fora da casa]. O Davi deve repetir uma trajetória semelhante."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash