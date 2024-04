Bombeiro da Eliana já gastou R$ 100 mil com procedimentos

Yuri Bonotto, 33, conhecido como o Bombeiro gato do 'Programa da Eliana', investiu cerca de R$ 100 mil em procedimentos.

O que aconteceu

As intervenções foram realizadas apenas no rosto de Yuri. Já o corpo, o influencer mantém com uma rotina intensa de musculação. "O primeiro procedimento que fiz foi em 2014. Tinha 24 anos. Fiz bioplastia no maxilar - que hoje é chamada de harmonização facial. Na época que fiz era com um produto que não estão mais fazendo, o PMMA", conta, em entrevista à Quem.

Yuri faz preenchimento de olheiras a cada seis meses e botox a cada três. "Se fosse fazer um levantamento de valores, desde a época que comece até hoje, deve somar na casa dos R$ 100 mil", conta.

Yuri não descarta novos procedimentos. "Sempre pratiquei esportes. Desde os 20 anos, treino musculação e gosto muito de me cuidar. Faço skincare diariamente. Hoje em dia não faria nenhum procedimento. Estou superfeliz com que vejo no espelho, mas quando eu ficar mais velho, a gravidade faz tudo cair (risos). Então, acho que vou fazer, sim", analisa.

O influenciador ganhou 30 quilos de massa muscular desde que iniciou o acompanhamento com nutrólogo e exercícios. "Fui gordinho na minha infância dos dez aos 12. Depois começou a fase de crescimento e eu emagreci muito, pesava, em média, 78 quilos. Eu com um metro e noventa, quase pesando isso, eu era muito magro. Mas depois que comecei a fazer academia e entender como funciona a questão da dieta, treino, comecei a ter uma mudança incrível", celebra.