BBB 24: Isabelle vomita e é a segunda a deixar a Prova do Finalista

Isabelle passou mal e foi a segunda a deixar a Prova do Finalista do BBB 24 (Globo) — que começou no programa ao vivo de quinta-feira (11).

O que aconteceu

Isabelle começou a passar mal por volta das 6h da manhã — pouco antes da prova completar 7h de duração. A sister chegou a vomitar na plataforma giratória e aguentou por alguns minutos antes de deixar a dinâmica.

A manauara chorou e contou com a ajuda dos Dummies — que a carregaram para fora do campo de provas.

Quando a sister voltou para a casa, a voz anunciou: "Isabelle, sente um pouquinho e aguarde o atendimento médico."

Por ter sido eliminada da Prova do Finalista, Isabelle está automaticamente no último Paredão da edição, junto com Matteus. O último brother que perder a dinâmica se juntaa à dupla na berlinda: um deles será eliminado no domingo (14).

