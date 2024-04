Após perder 14kgs, Mari Fernandez fala sobre novo peso: 'Qualidade de vida'

Mari Fernandez, 23, contou mais sobre como se sente com nova aparência.

O que aconteceu

A sertaneja abriu uma caixinha de stories em seu Instagram nesta sexta-feira (12) e foi questionada sobre os 'pontos positivos do emagrecimento'. "Melhorou a autoestima, é muito bom você conseguir qualquer tipo de roupa, é muito tirar uma foto e se sentir bem nela, se sentir bem com seu corpo", relata.

De acordo com a artista, a perda de peso foi feita com acompanhamento profissional de personal trainer e nutricionista, com disciplina de exercícios e reeducação alimentar. Ela contou que a busca pelo emagrecimento começou por "estar bem acima do peso" e que isso "não estava bem para sua saúde".

"Nessa fase de emagrecimento tudo melhorou, saúde, desenvolvimento no palco, meu sono, antes eu sentia bastante dor na coluna, porque eu ando muito de ônibus, avião e já tinha postura um pouco ruim. Então comecei a fazer musculação para ajudar no emagrecimento e acabou ajudando nas dores das costas", refletiu. "Eu ganhei uma qualidade de vida que eu não tinha, isso é fato."

Após perder 14 kgs, ela segue focada em ter uma alimentação saudável e continuar a fazer atividades físicas. "Treinar não é fácil, eu to indo agora. Tem dia que a gente não quer ir, só que a disciplina é tudo", finaliza.