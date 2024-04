No escurinho é mais gostoso: sexo com olhos vendados tem surpresa e tesão

Manter os olhos vendados na transa pode tornar a situação mais excitante. Vale usar vendas específicas compradas em sex shop, lenços, echarpes ou máscaras para dormir. O importante é não burlar a regra implícita de não enxergar e se deixar levar pelas fantasias.

É possível alternar a vez de quem pode, ou não, enxergar e até mesmo partir para um nível mais avançado, em que os dois ficam de olhos fechados. Inspire-se em algumas ideias a seguir.

1. Pegada gourmet

Um pega frutas ou comidas que podem ser saboreadas com as mãos e coloca na boca do outro, que está vendado e precisa adivinhar de que se trata. A brincadeira pode contar com um "castigo" para as repostas erradas e com uma recompensa para as certas.

2. Posição sexy

Se os dois toparem ficar vendados ao mesmo tempo, o melhor jeito para transar é fazer a posição de lótus: um se posiciona sentado no chão e o outro se encaixa, entrelaçando as pernas em suas costas. Ficar de frente um para o outro, e ainda por cima sem enxergar, apenas curtindo o prazer do toque, vai ampliar as sensações.

3. Múltiplas sensações

Plumas, penas, tecidos macios, colar de pérolas, escova com cerdas suaves... A lista de objetos que podem servir para estimular quem está com a venda é vasta. Tente!

4. Oral diferente

O sexo oral, às escuras, costuma potencializar a sensibilidade. Na sua vez de receber, tente ficar de costas ou, em vez da cama, se posicionar em um móvel diferente — como sofá ou mesa, por exemplo.

5. Hora da massagem

Sem enxergar absolutamente nada, peça para o par usar um óleo aromático e fazer uma massagem em você dos pés à cabeça —não precisa, necessariamente, seguir um percurso "certinho", já que o efeito surpresa conta muito. Cosméticos sensuais que alternam a sensação de quente e frio ou velas comestíveis que derretem em contato com a pele também são boas opções.

6. Banho sensual

Que tal um vendar o outro e lhe dar um banho no escuro? No chuveiro ou na banheira, o contato da água somado às carícias pode aumentar significativamente o deleite de fazer sexo "aquático". Para depois, a dica é enxugar todo o corpo com uma toalha felpuda em toques lentos, alternando com "pegadas" em certas partes.

7. Estilo "Bird Box"

Assim como no filme da Netflix estrelado por Sandra Bullock, a ideia é que os dois fiquem vendados e que um conduza o outro por aventuras —que, no caso, podem ser sexuais. Vale guiar o par por suas zonas erógenas, praticar a técnica da "mão sobre mão" e mostrar como gosta de ser masturbada ou, se estiverem num motel ou em alguma suíte de hotel, explorar as possibilidades de cenário e posições do local.

8. Para experts

Depois de angariar uma certa experiência no escuro, o casal pode brincar de um tentar encontrar o outro em um determinado ambiente (sala ou quarto, por exemplo), de olhos vendados. E, a cada vez que um encostar no outro, vai tirando uma peça de roupa.

9. Um toque sadomasô

A venda é um acessório indispensável para os praticantes de jogos BDSM (sigla para Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo). Usada por quem assume o papel de submisso, ela serve como um dos instrumentos dos "castigos" e em geral é adotada junto com algemas. A pessoa que fica imobilizada e impedida de ver é quem sofre as "penalidades": tapinhas de leve, cera derramada, palmadas, chicoteadas... Tudo, obviamente, feito de forma consensual.

Fontes: Jussania Oliveira, psicóloga, sexóloga e autora do livro "Amor... Próprio" (All Print Editora), de Americana (SP), e Priscila Junqueira, psicóloga especialista em Sexologia pela FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) e autora do ebook "Sua Sexualidade"

*Com matéria publicada em 16/01/2019