Tereza Seiblitz diz que sofreu assédio de diretor: 'Veio me beijar a boca'

A atriz Tereza Seiblitz, de 59 anos, contou ter sofrido assédio de um diretor, que tentou lhe dar um beijo na boca.

O que aconteceu

A declaração foi feita em entrevista ao TV Fama, da Rede TV!. A artista não quis revelar o nome do profissional nem da produção que estavam preparando.

No começo [da carreira], sim, eu sofri, mas era outra época. Eu também era muito de briga. Então, era difícil de chegar perto de mim. Mas teve uma vez, um diretor super... que veio me dar um beijo na boca. Eu reagi: 'Como assim?'. Ele falou: 'é beijo de amigo'. Eu disse: 'Não, eu só dou beijo na boca do meu namorado. Você não é o meu namorado'. Se eu tiver que me defender, eu viro um bicho. Tereza Seiblitz

"Mas eu já vivi essa situação de constrangimento, sim. Ao fazer teste, o cara fala 'tira a blusa, eu preciso ver'. E você com 18 ou 19 anos, você fica assim, né?", concluiu.

A atriz estreou na televisão em Barriga de Aluguel (1990), quando interpretou a antagonista Laura. Depois, Pedra Sobre Pedra (1992), mas ficou conhecida mesmo ao participar da primeira versão da novela Renascer (1993). Na ocasião, ela interpretou Joaninha, mulher de Tião Galinha (Osmar Prado).