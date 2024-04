Silvero Pereira e Luís Miranda pulam pelados na piscina do BBB 24

No último "Nós Vamos Invadir Sua Casa" do BBB 24 (Globo), Marcos Veras levou diversos influenciadores para a casa do reality show.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Participaram da dinâmica nomes como Luís Miranda, Ed Gama, Pequena Lô, Mari Gonzales, Silvero Pereira e outros.

Na casa, os influenciadores reproduziram momentos marcantes da temporada, como a treta entre Bin e Davi após o Sincerão e as roupas jogadas na piscina.

Silvero Pereira e Luís Miranda pularam pelados na piscina - assim como os brothers do quarto Fadas.

Eles ainda brincaram de um quiz, com perguntas sobre a temporada.

Durante a temporada, Marcos Veras levou famosos para 'invadir' a casa do BBB 24. Participaram do quadro nomes como Susana Vieira, Gil do Vigor, Jojo Todynho e Ary Fontoura.

Gente, os invasores refizeram alguns momentos icônicos que rolaram na casa. #RedeBBB #BBB24 pic.twitter.com/hnVycmozXg -- Big Brother Brasil (@bbb) April 12, 2024

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Resultado parcial Total de 1927027 votos 71,91% Beatriz 17,66% Davi 10,43% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1927027 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash