Xiaomi lança relógio inteligente Redmi Watch 4 no Brasil; veja preço

A Xiaomi anunciou o lançamento do novo relógio inteligente Redmi Watch 4 no Brasil. Com a maior tela da história da linha e acabamento premium, ele já está à venda por R$ 1.299,99 nas lojas oficiais da marca.

O smartwatch também traz novidades de design, bateria mais duradoura e GPS mais preciso.

As principais especificações do dispositivo são:

Tela AMOLED de 1,97 polegadas;

Bateria de 470mAh;

Resistente à água (até 50 metros de profundidade);

Compatível com os aplicativos Strava e Apple Health via Mi Fitness;

Função Câmera Remota, que permite controlar a câmera do smartphone direto na pulseira.

Tela e design

Com área de exibição 26% maior que a de seu antecessor, a tela AMOLED de 1,97 polegadas tem taxa de atualização de 60 Hz e brilho de até 600 nits, o que garante imagens mais nítidas e fluídas para verificar notificações e acompanhar a prática de exercícios.

Outras novidades no design são a inédita moldura de liga de alumínio, que dá um acabamento mais premium e robusto, e os mais de 200 modelos de visor para personalização.

O relógio está disponível nas cores preto e cinza claro.

Bateria e bluetooth

Graças a um algoritmo otimizado e um chip com eficiência energética, a Xiaomi promete duração da bateria de até 20 dias no modo de uso normal.

De acordo com a marca, a recarga completa leva aproximadamente uma hora e meia e é facilitada pelo carregamento magnético portátil.

Neste novo modelo do smartwatch, é possível visualizar, rejeitar e participar de conversas com o microfone e o alto-falante integrados sem precisar tirar o telefone do bolso.

Funções esportivas

O Redmi Watch 4 oferece mais de 150 opções de modos esportivos profissionais e conta com sensor óptico de frequência cardíaca PPG.

Também monitora passos, distâncias, calorias queimadas e saturação de oxigênio no sangue (SpO2), além de notificar conclusão do treino e metas. É possível ainda acessar o histórico de exercícios direto no relógio.

Para acompanhar, conta com cinco sistemas de posicionamento de GPS e é equipado com chip GNSS independente, que rastreia rotas de exercícios e fornece dados de localização mais precisos.