Quando acaba 'Elas por Elas' e começa 'No Rancho Fundo' na Globo?

"No Rancho Fundo" é a próxima novela das 6 da Globo. O folhetim tem previsão de estreia para o dia 15 de abril.

A trama escrita por Mario Teixeira tem a missão de levantar os índices de audiência do remake de "Elas por Elas", que chega ao fim no dia 12 de abril. "Elas por Elas" vai terminar com mais de 170 capítulos inéditos.

Qual é a história de "No Rancho Fundo"?

A próxima novela das 6 é uma comédia romântica contemporânea que narra a trajetória da família Leonel Limoeiro. Eles são vivem pelo braço forte e coração aberto da matriarca Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

O lema de Zefa e de seu marido, Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), é "onde come um, comem dois". Nesse lar, na verdade, comem dez: além dos filhos Quinota (Larissa Bocchino), Zé Beltino (Igor Fortunato) e Juquinha (Tomás de França), Tia Salete (Mariana Lima), a irmã de Zefa, e os agregados Benvinda (Dandara Queiroz), Margaridinha (Heloísa Honein), Nastácio (Guthierry Sotero) e Aldenor (Igor Jansen), completam essa família. A vida deles muda quando a matriarca uma pedra preciosa dentro de uma caverna.

A trama principal gira em torno de Quinota, mocinha de Lasca Fogo, um pequeno distrito fictício do Cariri (PB), sonha em encontrar Marcelo Gouveia (José Loreto), quem ela acredita ser seu grande amor. Enquanto Quinota nasceu e foi criada em meio às galinhas, Marcelo viveu em Lapão da Beirada, a parte urbana e mais badalada da região sertaneja. O personagem de Loreto, no entanto, não é o mocinho. Pelo contrário, ele vive de dar golpes com a sua comparsa, Blandina (Luisa Arraes).

Quando Quinota encontra Marcelo, ela se entrega ao sedutor da cidade grande. Sua mãe, então, ordena um casamento forçado entre a mocinha e o mulherengo. Afinal, é preciso defender a honra da família — e evitar o risco de cair na boca maldosa das Rosalinas, as filhas fofoqueiras de Primo Cícero (Haroldo Guimarães): Fé (Rhaisa Batista), Esperança (Andréa Bak) e Caridade (Clara Moneke).

Apesar de se comprometer com o casamento, Marcelo não quer saber de Quinota, abandona a noiva e foge para a cidade. Diante de tamanha afronta, Zefa pega a filha e sai em busca do homem em Lapão da Beirada, onde se deparam com um ambiente totalmente diferente do que estão habituadas. É por ali que Quinota volta a experimentar o amor, dessa vez com Artur Ariosto (Túlio Starling), o verdadeiro mocinho da história.

Quem está no elenco de "No Rancho Fundo"?

Nos papéis centrais, estão Andrea Beltrão, Alexandre Nero, Larissa Bocchino, Túlio Starling, José Loreto e Luisa Arraes. Também estão confirmados: Mariana Lima, Clara Moneke, Debora Bloch, Eduardo Moscovis, Igor Jansen, Alejandro Claveaux, Heloisa Honein, Igor Fortunato, Guthierry Sotero, Alex Patrício, Ana Mangeth, Andréa Bak, Dandara Queiroz, Eloise Yamashita, Fátima Patrício, Haroldo Guimarães, Jorge Ritchie, Ju Colombo, Leandro Daniel, Maria Silvia Radomille, Nanego Lira, Natascha Falcão, Nina Tomsic, Renan Motta, Rhaisa Batista, Thardelly Lima, Tomás de França, Valdineia Soriano, Vitória Rodrigues e Zahy Tentehar.