Mingau, do Ultraje a Rigor, vai para clínica de reabilitação

Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, vai para uma clínica de reabilitação após passar por uma nova cirurgia.

O que aconteceu

O músico vai passar por uma cranioplastia para colocar uma prótese na área do osso, destruída pelo ferimento e para o tratamento. Depois, vai para uma clínica de reabilitação. Segundo Isabella Aglio, filha do músico, os prognósticos são bons.

Isabella explicou que a vaquinha aberta pela família segue aberta. A dívida com os honorários médicos chegou a R$ 300 mill, valor que foi quitado graças à contribuição de fãs e amigos. O valor excedente será usado para custear a nova cirurgia, a prótese, a equipe médica e a reabilitação.

Ela ainda falou que a família foi atacada devido a vaquinha. "Ninguém é obrigado a doar ou ajudar em nada. Quem conhece meu pai e nos conhece, sabe da nossa integridade. E não vamos aceitar sermos atacados por gente que só quer causar polêmica e denegrir nossa imagem, na maioria das vezes escondida atrás de perfis fakes".

Mingau se recupera desde setembro, quando foi baleado na cabeça em Paraty (RJ). Segundo a investigação, Mingau passou com velocidade pela Praça do Ovo, na comunidade Ilha das Cobras, em uma picape escura com película nos vidros. Isso levantou suspeita dos traficantes que atuam na região, que dispararam contra o carro.