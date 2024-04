Luiza Possi defende Ana Maria: 'BBBs te tratando mal'

Luiza Possi participou do Mais Você desta quinta (4) e defendeu Ana Maria Braga quando o assunto se tornou BBB. No momento da fala da cantora, a apresentadora falava sobre receber o eliminado do programa amanhã para o café da manhã.

Eu não estou gostando desses BBBs vindo aqui e te tratando mal.

Luiza Possi

Ana Maria não comentou a fala de Possi e apenas deu risada. Vale lembrar que recentemente a ex-BBB Fernanda, eliminada no último domingo, foi ao Mais Você e teve atritos com Ana Maria.

Além de BBB, as duas também conversaram sobre Zizi Possi, a mãe de Luiza, que conversou com Ivete Sangalo, apresentadora do Masked Singer, do qual Luiza participou. "A Ivete falou uma coisa para mim que me emociona: 'Encontrei a sua mãe e ela falou: 'Nasci para ser mãe de Luiza Possi'. Cara, ela curou lugares tão específicos, que acho que ela não tem a dimensão do que ela curou, de lugares que ela curou."

Ana Maria aproveitou e falou de sua filha, Mariana Maffei. "Ser filha de alguém que faz sucesso é um peso grande e a gente sente isso nos filhos de pessoas famosas. Sinto isso na minha filha, ela não faz parte desse mundo, mas acho que ela gostaria de fazer, porque ela tentou em uma época da vida. E eu sinto uma dificuldade que existe", disse emocionada.

