iPhone 'ignorado' por ladrão de carro ajuda a polícia a prender o criminoso

Um carro roubado com um iPhone dentro ajudou a polícia de Jacksonville, na Flórida (EUA), a localizar o criminoso. As informações são do site Autoevolution.

Uma mulher foi assaltada à mão armada por um homem no estacionamento de um hospital, e ele levou o carro junto com o iPhone e a carteira da vítima - ambos no banco da frente.

Depois de ela ter acionado a polícia e contado o que aconteceu, a localização do carro foi monitorada pelos policiais em tempo real pelo aplicativo "Buscar" do iPhone.

O sistema da Apple foi desenvolvido para encontrar aparelhos da Apple perdidos, mas, nesse caso, teve uma função a mais.

Em determinado momento da fuga, o ladrão foi parado por um policial quando passava por uma avenida. Após a chegada de reforço, ele foi preso, e agora aguarda o julgamento.

O carro, o smartphone e a carteira foram devolvidos à vítima.

Como funciona o rastreio do iPhone?

O aplicativo "Buscar", compatível com iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e AirTags, funciona desde que o aparelho que o contém esteja ligado e conectado à internet.

Segundo a Apple, alguns de seus dispositivos mais recentes podem continuar emitindo a localização em tempo real mesmo se a bateria estiver muito fraca, ou por até 24 horas depois de desligados.

Para acessar as informações do "Buscar":

Abra o aplicativo e vá no item "Dispositivos".

A plataforma vai mostrar informações da localização do aparelho vinculado ao dados de login. Ao clicar em "Itinerários", um mapa será exibido com o tempo previsto para se chegar até o endereço e a distância em quilômetros.

Se você desejar, é possível apagar as informações do aparelho de modo remoto.

AirTags também ajudam

Outro dispositivo da Apple que tem sido usado para localizar carros roubados nos Estados Unidos são as etiquetas de rastreio AirTags, que têm o formato de um botão.

Trata-se de um pequeno dispositivo criado para ajudar a encontrar objetos perdidos, como chaves, carteiras e aparelhos eletrônicos.

Por ter um formato discreto, porém, ele tem sido também colocado em veículos por seus donos, segundo o site Autoevolution.

Sua bateria tem autonomia entre seis meses e um ano, e o dispositivo não é desligável: o único jeito de acabar com o rastreamento é removendo ou destruindo sua bateria.

As AirTags não usam conexão por internet, mas sim iPhones próximos para transmitir sua localização ao smartphone do seu dono.