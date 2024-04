Hugo Moura cita 'irrelevância' após anúncio de término com Deborah Secco

Hugo Moura compartilhou um post falando sobre "sua irrelevância" após o anúncio do fim do casamento com Deborah Secco.

O que aconteceu

Ele compartilhou a imagem nos stories do Instagram. "Nunca subestime o poder da sua irrelevância", diz o post.

Hugo Moura compartilhou post falando sobre irrelevância após o anúncio do término Imagem: Reprodução/Instagram

Hugo é ator e diretor. Apesar disso, a nota divulgada pela assessoria de Deborah Secco confirmando o término afirma que ele não é uma pessoa pública:

"Estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto."

Deborah Secco também se pronunciou após o anúncio do término. Em uma postagem no X (ex-Twitter), ela disse: "Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?!"