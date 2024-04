Com K-pop LGBTQIA+, OnlyOneOf dribla preconceito; grupo faz show hoje em SP

Hoje (4) passa por São Paulo a nova turnê do OnlyOneOf, um dos grupos masculinos mais interessantes em atividade no K-pop. O show, único no Brasil, começa às 20h, no Studio Stage.

Quem são?

OnlyOneOf é um grupo formado pela 8D Creative que debutou em maio de 2019. Inicialmente eles eram sete, mas Love saiu em 2021. Assim, OOO seguiu com Nine (líder e membro mais novo, o maknae), KB, Rie, Yoojung, Junji e Mill.

Com um nome auto-explicativo, a escolha foi feita para focar nas características únicas de cada integrante; apenas um do seu tipo, único e diferente. Os fãs são chamados de LyOns, sempre com o O maiúsculo, algo onipresente em todas as canções e referências deles.

Essa estratégia, visual e identitária, que foi dada ao grupo tem dedo de um dos produtores mais polêmicos e talentosos da Coreia, Jaden Jeong, que criou o LOONAverse, atualmente está por trás das Triple S e teve OnlyOneOf como seu grande projeto de boy group.

Grupo de K-pop OnlyOneOf faz show hoje (4), em São Paulo; na foto eles aparecem em apresentação na TV coreana, em 2020 Imagem: The Chosunilbo JNS/Imazins/Getty Images

Jaden Jeong e a criação de um universo

Embora muitos fãs não gostem de reconhecer a força de Jeong nos grupos que ele produziu, é nítido que ele possui muita influência na criação dos Universos e principalmente nas produções, sempre muito acima da média em qualidade.

O foco em solos, mostrando melhor cada um dos membros e salientando suas peculiaridades, é algo que ele já tinha feito anteriormente com sucesso e que funcionou perfeitamente com o conceito dos OOO.

Em 2021 o grupo lançou um dos melhores trabalhos de boy groups nos últimos anos com o excelente disco "Instinct pt.1" e o corajoso single principal "libidO".

Com uma proposta inclusiva, tanto o single quanto os solos posteriores lançados contavam histórias de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, suas dores, discriminações e desejos. Em uma sociedade bastante homofóbica como a sul-coreana, foi um passo importante e arriscado.

Entre 2022 e 2023 o grupo lançou o projeto "undergrOund idOl", uma série com seis discos, um para cada membro, todos com temática gay, explorando relacionamentos e a realidade dos idols e fãs.

Os solos começaram com Yoojung em junho de 2022 com a ótima "begin":

Em julho, tivemos a continuação com KB (e Yoojung) em "be free":

Outra história (e casal) foi mostrado em "be mine", com o solo do Junji em agosto do mesmo ano:

E a continuação da história saiu em outubro com "because", solo do Rie:

Já em novembro de 2022 foi a vez do Mill ter seu solo com "beat":

E a história foi finalizada em 2023 com Nine em "beyOnd":



OnlyOneOf no Universo BL

Como absolutamente tudo é muito pensado na história criada pelo grupo, o fim da série "be" com Mill e Nine não foi à toa; eles foram confirmados como protagonistas do BL "Bump Up Business", cuja história gira em torno de dois idols trainees que se apaixonam, Edem e Jihoon.

O restante do grupo também fez parte do elenco da série como coadjuvantes. As séries de BL (Boys Love) crescem cada vez mais na indústria coreana (impulsionadas pelo sucesso mundial dos BLs tailandeses) e criam fandoms muito fortes para os artistas envolvidos.

Os integrantes do OnlyOneOf são astros de série de BL (Boys Love) Imagem: The Chosunilbo JNS/Imazins/Getty Images

Com apenas oito episódios de 15 minutos, a série dividiu os fãs: alguns acharam importante a discussão prolongada da temática sobre a dificuldade de demonstrar afeto por causa do preconceito. Já outros fãs encararam como uma "exploração" sem necessidade.

Considerando que o país é bastante homofóbico, faz pouco sentido ir por esse caminho. No fim, ao colocar na balança, a representatividade mostrada é muito mais importante do que as conspirações de "queerbaiting" jogadas ao grupo.

Retorno ao Brasil

Não é a primeira vez do grupo em terras brasileiras. Eles trouxeram a turnê "OnlyOneOf Grand America Tour" em abril do ano passado para cá. Agora, o grupo retorna com outro disco lançado, o "Things I can't say lOve", e com outro lead single excelente, "dOpamine".

Os integrantes já demonstraram várias vezes que gostam muito do Brasil e o Nine já está com a energia lá em cima:

O CORAÇÃO TÁ COMO? O Nine (OnlyOneOf) gravou um vídeo mandando um olá pro Brasil! O grupo está quase chegando em solo brasileiro, estão preparados? pic.twitter.com/KzqwRJDYgV -- Update KBoys? (@UpdateKBoys) April 2, 2024

Things I Can't Say Love: dOpamine

Quando: hoje (4), às 20h

Onde: Studio Stage Eventos (av. José Maria de Faria, 94, Lapa de Baixo, São Paulo, SP)

Classificação: 14 anos (menores deverão estar acompanhados)

Ingressos à venda no site da Fix Tickets.