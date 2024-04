DR com Isabelle coloca favoritismo de Davi em risco? Entenda polêmica

Davi e Isabelle discutiram na tarde de ontem (3) no BBB 24 (Globo), em um momento que o brother tem recebido votos e "equilibrado" a disputa contra MC Bin Laden no Paredão.

"Talvez o papo de Davi com Isabelle possa o ter prejudicado", opinou Bárbara Saryne no Central Splash de hoje (4). "Na edição de ontem, colocaram até uma trilha dramática; a Isabelle chorando e dizendo que se sente pressionada por Davi. E vi uma repercussão negativa disso nas redes sociais também".

Saryne disse que a conversa faz parte do jogo, e que o brother consegui ter a mesma conversa normalmente com as Fadas, para manter o jogo "vivo". "É uma maneira de evitar que a casa vire uma paz", disse. "É uma vontade de já pensar nas próximas jogadas e evitar uma treta dos próprios aliados mais para frente".

"Isabelle não parece tão disposta a jogar com o grupo", avaliou Chico Barney.

Segundo o comentarista, Davi se torna "um pouco paranoico" ao tentar isolar Isabelle dos brothers do quarto Gnomo, e cria uma pressão por sua insistência. "Não faz sentido e não tem porquê", disse. "Já está tudo desenhado. Acho muito mais legal vermos coisas diferentes, como telespectador."

Saryne afirma que a insistência vem da falta de posicionamento de Isabelle. "Ela não quer se posicionar, não está ali para jogar. Só quer ocupar um espaço dentro da casa", disse.

