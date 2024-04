Disco voador? Entenda o fenômeno registrado no céu do Rio de Janeiro

Uma nuvem em formato de disco voador chamou a atenção de moradores do Rio de Janeiro, e viralizou nas redes sociais.

Alguns internautas associaram o seu formato também ao do MAC (Museu de Arte Contemporânea) da cidade carioca.

Um vídeo de uma motorista que registrou a nuvem na Ponte Rio-Niterói já tem mais de 15 mil curtidas.

Afinal, por que ela tem formato inusitado?

Trata-se de uma nuvem chamada de lenticular, com formato semelhante ao de uma lente, que é muito confundida com discos voadores. Essa nuvem é formada por esferas assimétricas e se movimenta no fluxo das correntezas do vento.

Nuvem lenticular no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução

É mais comum que essas nuvens se formem no topo de montanhas, com ventos que chegam a ultrapassar os 50 km/h.

Em entrevista ao UOL há alguns anos, o professor de meteorologia da USP (Universidade de São Paulo) Mario Festa afirmou que a região da Antártida, conhecida como a pousada dos ventos, é a que mais registrava esse tipo de nuvem.

O fenômeno, segundo ele, é aleatório e espontâneo. "Não tem estação ou época do ano certa. É preciso contar com a sorte e com o vento para conseguir ver uma nuvem lenticular."

Com a repercussão do caso, a página oficial do Climatempo no X (antigo Twitter) entrou na brincadeira para explicar que a nuvem é lenticular.

Calma, pessoal, não são os OVNIs e nem o Museu de Niterói que voou! Apenas uma nuvem lenticular fazendo sua aparição no céu do Rio de Janeiro. Mas não vamos negar, ela dá um toque de outro mundo à nossa vista! ? #NuvemLenticular



Crédito: Prefeitura de Niterói/kellygeber pic.twitter.com/r94hKeG5Pm -- CLIMATEMPO (@climatempo) April 4, 2024

Mais belas imagens de nuvens lenticulares

IMAGEM | Nuvem lenticular hoje em Três Coroas em grande registro do @ItamarStahl. Vento interage com relevo e forma. pic.twitter.com/g98Go1ORD7 -- MetSul Meteorologia (@metsul) March 3, 2017