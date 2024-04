Chega ao fim o casamento de Deborah Secco e Hugo Moura

Após nove anos de casamento, Deborah Secco, 44, e Hugo Moura, 34, não são mais um casal. A informação foi anunciada pelo gshow e confirmada por Splash.

O que aconteceu

A separação aconteceu há alguns meses. "Os dois estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", afirmou a equipe da artista em nota.

Hugo tem evitado a exposição. "O Hugo tem cada vez mais gostado menos de aparecer, então tenho evitado cada vez mais expor e falar dele. Ele não é mais ator, começou a trabalhar atrás das câmeras, hoje dirige, fotografa. Então, cada vez mais, tenho evitado expor ele", disse Deborah em janeiro.

Ele chegou a virar assunto algumas vezes após declarações da atriz. Deborah falava publicamente sobre o casamento aberto, disse que transava 10 vezes por dia no início de seu relacionamento e chegou a dar detalhes sobre o pênis do parceiro.

O pau do Hugo tem uma particularidade, que é o mais incrível de tudo. Além de grande e grosso, ele é duro. Às vezes não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência de tão duro. Porque ele é muito duro, não é maleável. Ele é tipo um copo. Deborah Secco no 'Sobre Nós Dois' (Globoplay)

Deborah e Hugo estavam juntos desde 2015. Eles são pais de Maria Flor, de 8 anos. Em entrevista à revista Trip em 2018, Deborah disse que o relacionamento começou pelas redes sociais e que desde o início sabia que ele seria seu marido:

"Chegou uma mensagem dele no meu Instagram: 'Vi que você começou a me seguir'. Falamos um pouco e ele disse: 'Que coincidência, estive com a Fernanda [amiga em comum] esse fim de semana e ela falou muito de você'. Aí eu: 'Coincidência não, querido, você vai ser meu marido, pai dos meus filhos'. E ele: 'Então a gente precisa se encontrar, né?'. Eu: 'Vem para cá agora'. Ele veio, a gente transou e lá pelas 3h30 ele disse que ia embora. Eu disse: 'Não vai, não. Olha, acho que você não entendeu: está vendo esse armário aqui? É todo seu'."