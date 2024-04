'Melhor oral' e 'pau muito duro': o que Secco disse sobre sexo com Hugo

O casamento de Deborah Secco, 44, e Hugo Moura, 34, chegou ao fim. A relação foi marcada por muitas revelações da atriz sobre a vida sexual dois dois.

Deborah disse que transava dez vezes por dia no início do namoro com o então marido. "Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava 10 vezes por dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar", contou, em entrevista a Sabrina Sato.

Atriz deu detalhes sobre o pênis do ex. "O pau do Hugo tem uma particularidade, que é o mais incrível de tudo. Além de grande e grosso, ele é duro. Às vezes não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência de tão duro. Porque ele é muito duro, não é maleável. Ele é tipo um copo".

"Melhor oral do planeta". Deborah disse que era "raro" um homem fazer oral vaginal tão bom quanto Hugo.

Fez convites para ménage. Débora convidou Giovanna Ewbank para um ménage no podcast Quem Pode, Pod. "São coisas que a gente não pode deixar passar. Se você tem vontade! A vida é feita de oportunidades, eu não posso perder essa oportunidade. Giovanna, você é uma loucura! Eu sempre quis te pegar, de verdade". Ela também chamou Sabrina Sato. "Você pode ir lá em casa. Nossa casa está sempre de portas abertas para você".

O casamento dos dois era "negociado". "A minha relação é combinada diariamente. Talvez em um momento em que a gente esteja frágil seja melhor fechar a relação, porque a gente pode se perder. Talvez num momento em que a gente esteja forte pode se divertir e o sexo ser um sexo casual que não interfira no que a gente sente um pelo outro. O que não quero é que ele minta pra mim", disse em entrevista ao podcast Diaz On, da Carla Diaz.