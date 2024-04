Pitel desabafa sobre convivência com Bia: 'Cansativa, imatura, infantil'

Giovanna Pitel, eliminada no 16º Paredão do BBB 24 (Globo), participou do BBB - A Eliminação (Multishow) e falou sobre o dia a dia com Beatriz na confinamento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em entrevista à Ana Clara, Pitel desabafou sobre a convivência com Bia: a ex-sister classificou a vendedora do Brás como "livramento" após sua saída do reality.

Pitel se explicou: "Ela é cansativa, ela é invasiva, ela é infantil."

A assistente social completou: "Aí, não dá! Graças a Deus eu estou longe dela, que ela vai para a casa dela e eu vou para a minha."

A Pitel falou tudo o que acha sobre a Beatriz 👀 #BBBAEliminação #BBB24 #RedeBBB



PITANDA NO MULTISHOW pic.twitter.com/ZnU9VEA3Je -- Multishow (@multishow) April 4, 2024

BBB 24 - enquete UOL: o que fez Pitel ser eliminada no 16º Paredão da edição? Resultado parcial Total de 3762 votos 27,70% Ser do Gnomos 4,89% Seus aliados já estarem fora do jogo 20,71% Aproximação com Lucas Budas 15,79% Enfrentar só Fadas do Paredão 30,91% Amizade com Fernanda Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3762 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash