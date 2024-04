MC Bin Laden mudará nome após participação no BBB: 'Outro momento da vida'

MC Bin Laden vai mudar o nome para MC Bin após deixar o BBB 24 (Globo). A Splash, a assessoria contou detalhes da mudança.

O que aconteceu

A troca de nome foi pensada antes de entrar no programa. "Já estávamos nesse processo há algum tempo, o Bin está em outro momento da vida, maduro", justificou sua assessora.

A equipe informou que o próprio cantor queria mudar o nome. "No final do ano passado, ele falou que queria mudar o nome, por conta do programa, optamos em esperar finalizar essa etapa para definirmos sobre essa mudança", reforçou.

O novo nome tem previsão para ser divulgado com um álbum. A assessora detalhou sobre o projeto: "Nossa ideia será lançarmos um álbum novo para celebrar esse novo momento dele".

