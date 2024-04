'Você é livre e faz o que quiser', diz Davi para Isabelle no BBB 24

Na festa do Top 8 do BBB 24 (Globo), Davi conversou com Isabelle e disse que a sister não deve se sentir pressionada por ele.

O que aconteceu

No papo, Davi afirmou: "Às vezes, você fala que se sente pressionada. Eu não te pressiono em nenhum momento. Você é livre, faz o que quiser. A vida é sua, você já é adulta. Eu só queria te ajudar a resolver a situação com a qual está incomodada."

Isabelle tentou se explicar: "A real é que eu não queria ter falado na frente deles..."

Por sua vez, Davi pontuou que pode ajudar a sister a conversar com Alane, Bia e Matteus sobre suas prioridades no jogo: "Eu posso até falar por você, se quiser."

A dançarina, então, prometeu que conversará com o grupo Fadas na tarde de hoje (4): "É porque essas perguntas sobre pódio, por mais que pareçam simples, são bem profundas. É uma pergunta de muita responsabilidade perguntar quem é seu pódio, quem você prioriza... Uma palavra é uma coisa muito séria."

