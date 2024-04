Beatriz faz roupa com casca de banana, apesar de chamada de Tadeu

Beatriz decidiu fazer uma roupa com casca de banana no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Não é a primeira vez que a sister inventa um look na casa. Nesta semana, ela fez um sutiã com cascas de laranja.

A ideia rendeu até chamada de Tadeu Schmidt. No programa ao vivo, o apresentador reprovou e alertou sobre os riscos: "A laranja pode acabar causando uma irritação na pele, alergia, até uma queimadura se combina isso com o sol. Não deixe de lavar bem a pele que ficou em contato e guarda de recordação. Cuidado com essa brincadeira".

Agora, Beatriz começou a fazer uma roupa com cascas de banana. Ignorando a advertência anterior de Tadeu, a participante disse que estava cumprindo sua promessa e anunciou: "Uma roupa de casca de banana, algo inédito na história do BBB".

Será que a escolha fashion da vez será uma roupa de cascas de banana? #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/knx54dzpmF -- Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Pitel, quem é o mais odiado do top 8? Resultado parcial Total de 9112 votos 2,58% Alane 6,63% Beatriz 31,09% Davi 11,25% Giovanna 8,71% Isabelle 31,20% Lucas Henrique 3,15% Matteus 5,39% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9112 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash