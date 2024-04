Após noite de amor sem proteção, Olavo mata charada sobre segredo bizarro

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira (4), Camila procura Nely e conta que Fred pegou empréstimo no banco. Paula e Daniel convencem Lúcia a convidar Taís para jantar na casa dela.

Lúcia descobre com a secretária de Antenor que ele teve um caso com Renata. Paula liga para Olavo e marca o encontro. Daniel finge que o pai está passando mal e sai do jantar na casa de Antenor.

Heitor conversa com Nely sobre a dívida e se emociona quando ela sugere que vendam o apartamento do Leblon para sustentar o sonho dele. Daniel consegue invadir a sala de Olavo e abrir a gaveta.

Olavo desconfia de que seja Paula quem está no seu apartamento. Paula consegue enrolar Olavo. Lúcia fala mal de Taís, fingindo acreditar que ela seja Paula. Daniel não encontra nada na sala de Olavo.

Heitor e as filhas comemoram por Nely ter concordado com a venda do apartamento. Joana e Cássio se beijam. Paula tem a ideia de procurar Taís, para arrancar de Olavo tudo que precisam saber.

Olavo encontra Taís e percebe que Paula está viva. Nereu avisa Taís que Paula ligou para ela. Ele afirma que a irmã dela não morreu.