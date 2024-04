Xand Avião manda recado provocativo após conferir look da esposa

Xand Avião, 42, fez um elogio provocativo após conferir look da esposa, Isabele Temóteo, que foi a um evento na noite desta terça-feira (2).

O que aconteceu

A influencer e empresária mostrou o seu look em um post no Instagram. Ela usou uma camisa social com uma gravata com brilhos.

Nos comentários, o cantor fez um comentário provocativo para a esposa. "Ela não sai de casa para brincar!!! Traz essa gravata pra casa, pensei uma coisa", escreveu ele, que ainda colocou um emoji de diabo. "Besta", reagiu Isabele.

Isabele também publicou fotos mostrando o look. No outro post, o artista também deixou elogios para a esposa. "Papai do céu me ama", disse ele.