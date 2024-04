'Sou seu Top 4 ou seu Top 5?', dispara Davi para Fadas

Em conversa com Bia e Alane, nesta tarde (3), Davi questionou as prioridades das sisters na reta final do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Deitado no gramado do jardim, o baiano questionou as aliadas Beatriz e Alane: "E aí, Alane? Sou seu Top 4 ou seu Top 5?".

"Não sei", a bailarina respondeu.

Em seguida, o brother direcionou a pergunta para Beatriz. "Eu ainda não tenho essa resposta. É que eu tô analisando, sabe, Davi? Que rumo que tá tomando. Preciso entender a Isabelle e a Giovanna. Você também, Alane?", justificou a vendedora do Brás.

"Nem é tanto pelo jogo, é pelo sentimento. Gosto muito do Davi, mas também tô me aproximando muito da Isabelle, gosto muito dela. Vou escolher meu Top 5, vou ter que tentar fazer ser por jogo mesmo, porque eu gosto muito dos dois", argumentou a bailarina.

Beatriz disse que percebeu que Davi está preocupado com o Top 5. E ele respondeu: "Sinceramente, quando chegar no Top 5, cinco pessoas dentro da casa, é aquela questão, só vai ter um Paredão, um ou dois. Então, eu, Davi, tô tranquilo".

Matteus chegou na conversa e o grupo começou a especular os votos de cada um caso eles formem o Top 5 do BBB 24. Davi disse que, nesse cenário, só não espera votos de Matteus e Isabelle.

"Se ficar só a gente na casa... Tipo assim, o Paredão é duplo. Não ir eu e Alane", analisou Beatriz.

"Se tá só nós cinco na casa, eu vou receber o voto do Davi. A Isabelle votaria no Matteus, o Matteus votaria na Isabelle. Aí, eu votaria ou na Isabelle ou no Davi e você [Beatriz] votaria na Isabelle ou no Davi", disparou Alane.

"Tem que entender que vai todo mundo passar pelo Paredão", Davi rebateu.

"Eu sei, eu tô pensando, de nós cinco, quem iria primeiro?", a bailarina questionou.

O baiano disse que sabe que será indicado ao Paredão. O grupo concordou que tudo dependerá das próximas lideranças.

"O que eu não acharia legal é ir eu e Alane ou ir você [Davi] e Isabelle. Ir a dupla, sabe?", opinou Beatriz.

