'Renascer': Mariana pede que José Inocêncio expulse Eliana da fazenda

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), Mariana (Theresa Fonseca) pede que José Inocêncio (Marcos Palmeira) expulse Eliana (Sophie Charlotte) da fazenda.

A sós no quarto, o casal conversa sobre a ex-mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas). "Você veja só o que meus filhos me arrumam... José Venâncio vai embora e vou ficar eu aqui com essa tal de Eliana, rodando a fazenda pra cima e pra baixo. Me azucrinando o juízo...", reclama o homem.

Mariana diz para o marido expulsar Eliana. "Se não gostou, painho podia mandar ela embora", sugere ela.

José Inocêncio fala que não pode fazer isso e a esposa rebate: "Eu acho que José Venâncio saiu daqui torcendo pra que painho resolvesse isso pra ele".

Por fim, a neta de Coronel de Belarmino (Antonio Calloni) deixa claro que já percebeu a atração entre Eliana e Damião (Xamã). "Pra mim ela já não quer mais saber do seu filho. Eu acho que ela tá mais interessada em Damião do que em cacau...", afirma.

