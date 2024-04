BBB 24: Pitel faz mistério ao falar de Lucas: 'Só posso responder por mim'

Eliminada ontem (2), Pitel falou sobre seu jogo, a relação com Lucas "Buda" e seu futuro pós-BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em entrevista enviada ao Splash, Pitel disse que "tentou tudo o que pôde" para ir à final do BBB, mas "faltou o Brasil me escolher".

Ainda assim, a alagoana disse não se arrepender de jogar no Quarto Gnomos. "Eu poderia dizer que iria para o Fadas para concorrer a R$ 3 milhões, mas eu não me identificava com eles", disse. "Sentia que tinha que estar no Gnomos, com Rodrigo, Fernanda, com todo o caos que foi aquele quarto. Não sentia que deveria ir bater na portinha do Fadas e dizer: 'Deixa eu jogar com vocês, porque vocês têm cara de que vão para a final'. Não fazia parte de mim".

Ela também justificou "não ter se envolvido" com outros participantes por medo de se apegar às histórias pessoais de cada um e não conseguir jogar. "Iria ficar muito mal. E lá eu não podia ficar mal, eu estava jogando. Então, para me proteger, para proteger os meus sentimentos e posicionamentos, foi mais coerente eu não me relacionar com pessoas do outro grupo", disse.

Segundo a sister, ela não errou em suas escolhas — e, sim, teve visão de jogo. "A minha visão não foi pessimista; ela foi realista, porque é o que está acontecendo", disse. "A sua esperança vai sendo minada a partir do momento em que você olha para o seu lado e só vão caindo os seus".

Pitel também falou sobre sua relação com Lucas. "Ele é um cara inteligentíssimo e eu espero que as coisas que aconteceram de forma negativa não impeçam as pessoas de verem o que ele tem a acrescentar aqui fora".

Eu só posso responder por mim. E por mim, sempre foi muita amizade. Eu o admiro, acho um cara incrível, que merece muitas oportunidades aqui fora. Ele é uma das pessoas mais inteligentes com quem eu tive o prazer de dividir a casa, mas sempre foi amizade para mim Pitel

Em relação à Fernanda, ela diz ter se conectado pela "história forte" que ambas têm. "Reconheço a dor da Fernanda, tudo o que ela passou, ela enquanto mãe. Quando a gente chegou na casa, o Fadas foi disputado a dente, porque era um quarto muito bonito, muito fofinho, e ninguém quis ir para o Gnomos. Eu e Fernanda decidimos não brigar por cama no Fadas e fomos as únicas mulheres por muito tempo no Gnomos", disse. "Com duas horas de casa, nós começamos a conversar, dormimos juntas na primeira noite e acordamos juntas no dia seguinte. E daí foi só se fortalecendo".

Pitel ainda disse não ver naturalidade em Beatriz e Davi — quem ela diz que estudou o reality para "fazer direitinho" em frente às câmeras. "De todos, eu vejo verdade na Isabelle, que não se encontrou em outras pessoas. Minha única questão com ela, por estar posicionada em um lado oposto, são as poucas movimentações de jogo [?] Acho, como falei, que é a ministra da cultura, não de forma negativa, mas é a promoção da cultura, e está tudo bem".

Em relação ao futuro, ela expressou receio por "não ser das artes" e não conseguir emprego. "Não tenho ideia se as pessoas vão querer contratar uma assistente social que passou pelo Big Brother, se as empresas querem essa exposição para si. Então, esse momento é um grande 'não sei'", disse. "Estou precisando de um emprego".

