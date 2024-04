Lucas Henrique assume a liderança do 'BBB 24'

Lucas Henrique foi o vencedor da Prova do Líder pela quarta vez no Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira, 2. O programa, que está em "modo turbo", ainda contou com a eliminação de Pitel no mesmo dia. Pitel foi eliminada com 82% dos votos.

A Prova do Líder envolveu inicialmente sorte com cada participante tendo que apertar o totem e descobrir se havia a mensagem do Meli+ para passar para a segunda fase, seguiram: Alane, Lucas Henrique, Beatriz, Isabelle, Davi e Matteus.

Em seguida foram necessários bons arremessos: cada participante precisou fazer o maior número de pontos em uma colmeia, tendo a chance de quatro jogadas. Os três brothers com maior pontuação seguiram na disputa: Davi, Lucas Henrique e Matteus.

A final também foi de sorte. Com três poltronas possíveis, cada participante teve de escolher uma para sentar, sendo o que sentasse na correta o novo líder e os que errassem cairiam em uma piscina de tinta amarela.

Com a escolha feita por ordem dos totens em que cada participante ficou desde o início da prova, Lucas escolheu a primeira, Davi a terceira e Matteus a segunda. Lucas escolheu a cadeira correta e se tornou o novo líder do programa.

Escolha para o Vip

Com a final do programa, o Vip se tornou reduzido e as escolhas do novo líder também, visto que só lhe restaram dois aliados no jogo. Entre as duas opções, MC Bin Laden e Giovanna, Lucas escolheu Giovanna para o Vip.