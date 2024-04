Juliane Almeida, do É o Tchan, explica por que virou fisiculturista

Juliane Almeida, bailarina do É o Tchan, falou sobre ter se tornado fisiculturista.

O que aconteceu

Ela começou a praticar fisiculturismo há três anos, após fazer um teste genético. "Quando fiz o meu teste genético, descobri que sou high power. Ou seja, tenho força acima da média. Me perguntei como poderia usar isso a meu favor. Foi quando optei pelo fisiculturismo", disse ao GShow.

Juliane segue uma intensa rotina de treinos e dieta radical. "Como sempre cuidei da alimentação e fiz marmita, não foi difícil seguir essa dieta. Como frutas, legumes, arroz, peixe, frango... Só não posso comer de jeito nenhum a gordura ruim. Aí eu substituo por abacate, azeite... Também não posso ingerir açúcar, álcool e farinha branca. Não me privo de sair, mas levo sempre levo comigo a marmita."

A artista afirma que se encontrou no fisiculturismo e que é muito feliz. "Me achei na profissão. Me realizo quando estou no palco das competições. Exercito um pouco do meu lado de atriz, sabe. Hoje sou fascinada em transformar vidas. Quando a pessoa tem autoestima, saúde, ela fica mais feliz, é mais feliz em casa. Os cônjuges são mais felizes. Mudar e transformar vidas é meu maior prazer."