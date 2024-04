João Guilherme Silva exibe coleção de carros em miniatura do pai, Faustão

João Silva, 20, mostrou uma das paixões de Faustão, seu pai: os 'carrinhos'.

O que aconteceu

Em uma publicação nesta quarta-feira (3), o filho do apresentador mostrou as miniaturas de carros de presidenciáveis dos Estados Unidos que Faustão coleciona. E João é afiado, ele cita os nomes dos presidentes conforme os respectivos e ainda dá aula de história.

"O carro do Kennedy era aberto e todos os outros anteriores também, depois eles fecham o carro", fala o rapaz sobre a mudança no modelo do automóvel devido ao assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. Junto à mini-frota, ele mostra bolas de basquete, luvas de UFC e capacetes de Fórmula 1 assinados por atletas, além de uma miniatura de Senna.