Jenny Miranda expõe relação fake e afirma que ex, Fábio Gontijo, é 'gay'

Jenny Miranda, 36, usou suas redes sociais para contar seu lado sobre o relacionamento com Fábio Gontijo.

O que aconteceu

A ex-Fazenda contou em um logo desabafo em seu Instagram nesta quarta-feira (3), que procurou por Gontijo para ter um relacionamento fake e que 'sempre soube que ex-parceiro era gay'. "Foi fake no começo sim, mas ele mesmo sabe de toda a história", conta Jenny.

Na última semana, o médico foi a público 'revelar' que seu casamento com Jenny Miranda foi fake e em ocasiões anteriores a acusou de agressão física. Segundo a 'ex-filha' de Gretchen, ela procurou o médico para assumir uma relação e abafar um desentendimento que teve com a filha, Bia Miranda, quando esta traiu o namorado com Adriano Imperador, 42.

"Procurei Fábio que era meu amigo há anos e pedi ajuda para ele. Falei o que estava acontecendo e que o 'Power Couple' estava para chegar. Eu não queria colocar nenhum ex, nem ninguém que fosse ganhar mídia em cima de mim", conta ela.

No momento em que eles acordaram a relação, ela diz que sabia que Gontijo era atraído por homens, e que "viu com os próprios olhos" ele com um antigo namorado. Ela afirma que ele aceitou a proposta pois buscava ganhar mídia e deixar a carreira na medicina.

Começamos fake, mas acabamos nos relacionando de verdade, namoramos, noivamos e casamos. De verdade, eu não sei até que ponto. Ele falou que isso [a sexualidade] adormeceu quando ele estava comigo e ele se apaixonou, e eu acreditei. Mas era tudo mentira!

De acordo com o relato da ex-fazendeira, o ex trouxe à tona suas desavenças com ela agora que irá participar de um reality show. "Por que vai ligar meu nome, o nome delas [se referindo a Bia Miranda e Gretchen] e vai dar mais engajamento para ele que está no 'A Grande Conquista' e ele quer entrar como vítima."

"Eu achei que ele seria o relacionamento mais tranquilo se a gente terminasse. Todos me deram 5% de problema, e ele me deu 95%, é o que mais tá me decepcionando", reflete a influencer. Ela também rebateu as acusações de agressão feitas pelo ex-marido: "A gente estava transando, e eu sempre usei a unha 'stiletto' [um formato de manicure que as unhas são pontudas], e acabei machucando ele. Fui eu quem tirou a foto que ele exibe, era para mostrarmos para o médico."

"Dizem que calada vence, mas nem sempre vence. Eu não vou ser atacada por alguém que dormiu na mesma cama que eu", desabafa Jenny. "Quem eu menos quero falar é do Fábio, mas ele não para de falar do meu nome. Toda vez que ele está apagado, ele solta algo com meu nome. Até agora eu to quieta. Eu to cansada de ser amordaçada."