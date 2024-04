Guto cai para trás ao receber carinho de Lupita em 'Família É Tudo'

No capítulo de quinta-feira (4), da novela "Família É Tudo" (Globo), Guto (Daniel Rangel) passa mal ao receber carinho de Lupita (Daphne Bozaski).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Tudo começa quando o estagiário conta para a guatemalteca que partiu para cima de Júpiter (Thiago Martins) ao saber de sua prisão. "Eu não consegui me controlar, Lupita. Quando eu soube que foi por causa dele que cê foi pra cadeia, o sangue subiu e eu parti pra cima dele. Quer dizer, eu tentei, mas ele me travou e eu só fiquei socando o ar", relembra.

Lupita defende o chefe. "La culpa no é do Júpiter, Guto. La culpa es mía. Eu devia ter dito que no ia acionar o alarme de incêndio do restaurante pra o Júpiter sair sin pagar la cuenta", explica.

Ela agradece o amigo e pega em suas mãos. "Ah, Guto, tan bueno saber que eu posso contar contigo", afirma.

Ao receber um carinho da amada, Guto começa a se tremer todo. "Cla... Cla... Claro que eu... eu... me... impor... importo com você", gagueja.

A secretária pede socorro para Chicão (Gabriel Godoy). "Chicón, rápido! O Guto tá tendo um ataque!", grita

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.