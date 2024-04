Gioh Ewbank fala de liberdade sexual de Deborah Secco: 'Encanta e espanta'

Giovanna Ewbank, 37, apresentadora do Surubaum ao lado do marido, Bruno Gagliasso, 41, falou sobre a polêmica participação de Deborah Secco, 44, em seu programa nesta segunda-feira (1º).

O que aconteceu

A atriz publicou um longo desabafo e elogio em seu Instagram sobre as duras críticas que sua convidada recebeu. "Tô vendo a repercussão do 'Surubaum' e da liberdade sexual da Deborah Secco que encanta e espanta, e percebendo o quão maravilhoso deve ser viver na pele de Deborah", pondera Ewbank

Durante o show, Deborah falou abertamente sobre gostar de sexo anal, o que aprendeu em suas aulas de pompoarismo e outras intimidades. Em sua publicação nesta quarta-feira (3), Gioh convocou que as pessoas refletissem sobre quantas vezes 'nos julgamos, somos julgados e também julgamos os outros' por suas escolhas.

Ela continua enaltecendo a fala da colega sobre liberdade e encarar com leveza a vida, "sem pensar no que os outros estão pensando dela, sem se dar a devida importância". "Juro, Deborah, você me ensinou tanta coisa em 30 minutos, fiquei ainda mais apaixonada", finalizou.