Gal Costa: namorada não precisa da herança minguada do Gabriel, diz defesa

A disputa pela herança de Gal Costa (1945-2022) ganhou um novo personagem: a "namorada misteriosa" de Gabriel Costa Burgos, filho da cantora, citada por Wilma Petrillo em entrevista ao Fantástico (Globo).

Petrillo afirma que o rapaz estaria sendo manipulado pela atual namorada, 30 anos mais velha e mãe de uma ex-namorada do jovem. "Gabriel namorava uma menina, bonitinha, e essa mulher, que era mãe da namorada, começou a seduzir o Gabriel (..). É evidente que ela queira que o Gabriel seja o herdeiro, e que ela administre os bens dele."

A declaração despertou curiosidade em parte do público. Afinal, quem é a mulher citada por Wilma? Em conversa com Splash, a advogada Luci Vieira Nunes, que atua na defesa de Gabriel, deu pistas sobre a identidade dela.

Ela não quer falar da vida pessoal dela. Conheci a namorada do Gabriel e considero uma pessoa honesta e um apoio inestimável para ele nessa fase de transição. Além disso, é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e com recursos financeiros. Não precisa da herança minguada do Gabriel Luci Vieira Nunes, advogada

Filho de Gal nega que tenha sido manipulado pela companheira. "Não precisei de ninguém para me influenciar, para me coagir, me colocar num caminho, para me colocar contra a Wilma. Eu sozinho descobri um monte de coisas", disse o rapaz, ao Fantástico.

Patrimônio

Gal Costa deixou dívidas com impostos Imagem: Lucas Lima/UOL

Defesa de Gabriel afirmou a Splash que a artista deixou uma mansão em São Paulo, obras de arte, dois automóveis de luxo, joias e recursos financeiros em contas bancárias no Brasil e no exterior. Os valores ainda não foram apurados.

"Eu sei de alguns itens da minha mãe. Alguns imóveis. Não sei ainda, mas vou descobrir sobre os imóveis que a minha mãe tinha, ou talvez não tenha mais. Eu ainda vou descobrir. Eu ainda vou entrar mais a fundo nesse assunto. Para saber o que aconteceu", disse o rapaz, em entrevista ao Fantástico (Globo).

Wilma Petrillo alega que o patrimônio é pequeno. "Não tem grandes coisas. Dizem que Gal tinha uma fortuna, mas não tinha. Eu morava com ela", disse a ex-empresária de Gal, na mesma reportagem.

Gal acumulou dívidas com impostos, funcionários domésticos, colégio do filho e restaurantes ao longo dos últimos anos. Só os débitos da GMC Produções Artísticas, empresa que tem como sócias Gal e a ex-empresária, ultrapassam a marca dos R$ 700 mil.

Briga por herança

Gabriel e Wilma Petrillo brigam por herança deixada por Gal Imagem: Reprodução/Globoplay

Wilma foi nomeada inventariante dos bens deixados pela estrela da MPB no segundo semestre de 2023. À época, Gabriel ficou sob a guarda temporária da empresária, porque ainda não havia completado 18 anos.

Agora, após atingir a maioridade, o filho de Gal reivindica o direito à herança deixada pela cantora. Ele contesta a fração pretendida pela ex-empresária da artista. O processo corre em segredo de justiça no TJ-SP.

Segundo a defesa, o jovem decidiu entrar na Justiça contra Wilma — a quem chama de "madrinha" — após "entender o que se passava em casa". Ele argumenta, entre outras coisas, que "nunca viu a mãe e a madrinha se relacionarem como casal". Ele também recorreu à Justiça de SP para pedir a anulação de um documento em que reconhecia a união entre Wilma e Gal, quando era menor.

Gal criou a Fundação Gal Costa e fez um testamento antes da adoção, no qual deixaria seu patrimônio para essa Fundação. Na época, Wilma assinou o testamento como testemunha, sabendo que nada herdaria Luci Vieira Nunes, advogada

A ex-empresária de Gal, que teve a união estável reconhecida pela Justiça, contestou o rapaz em entrevista ao Fantástico. "Não pode dizer que não seja um casal, a cumplicidade que nós tínhamos era muito grande, o amor maior ainda, eu sei que Gal me amava muito."

Um áudio divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, no dia 18 de fevereiro, expõe uma briga entre Gabriel e Wilma. Na gravação, que conta com quase oito minutos, a ex-empresária de Gal pressiona o rapaz a assinar um termo de reconhecimento de dívida com a gravadora Biscoito Fino. Ela queria um adiantamento de royalties da artista.