Ex-miss Bumbum diz que foi vetada no Miss Brasil por suas curvas

A ex-miss Bumbum Carolina Lekker disse que não pôde participar do Miss Brasil por suas curvas.

O que aconteceu

As medidas do seu corpo não se enquadravam no padrão estipulado pelo concurso. "Eu sempre tive o sonho de representar meu país como Miss Brasil, mas infelizmente, minhas medidas me impediram de alcançar esse objetivo."

A jovem se inscreveu diversas vezes no Miss Brasil e nunca conseguiu uma vaga. "Foi frustrante perceber que algo tão natural como meu corpo estava me impedindo de realizar meu sonho. Eu não me encaixava no molde que eles queriam. Foi uma lição difícil sobre os padrões de beleza impostos pela sociedade e como eles podem ser excludentes".

Depois disso, Carol se inscreveu no Miss Bumbum e foi vencedora em 2022. "Foi uma jornada de autodescoberta e aceitação. Finalmente, eu pude competir em um palco onde não era julgada por não atender a padrões inatingíveis de beleza."