Enquete UOL BBB 24: porcentagem de Bin Laden contraria previsão de rejeição

Do UOL, em São Paulo

Demorou, mas chegou a hora do embate entre Davi e MC Bin Laden. Os dois se enfrentam no paredão extra desta semana, graças ao 'Modo Turbo' do BBB 24.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a nova parcial, atualizada às 12h, MC Bin Laden deixará o jogo com 77,05% dos votos.

A porcentagem é relativamente surpreendente, já que o funkeiro é rival direto de Davi, tido como o favorito ao prêmio. Outros participantes saíram com números bem maiores.

A votação mostra que o motorista de aplicativo tem 22,95% dos votos para deixar o programa.

O resultado será divulgado na quinta-feira (4), no programa ao vivo. O 'Modo Turbo' ainda prevê mais um paredão nesta semana.

O programa ao vivo do BBB 24 vai ao ar logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.